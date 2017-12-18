Ещё
В РФ отзывают более 10 тыс. Grand Cherokee
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России отправят в ремонт 10 тысяч Jeep Grand Cherokee 

Motor.ru 18 декабря 2017
Компания Jeep объявила об отзыве на российском рынке 10 тысяч 355 внедорожников Grand Cherokee, проданных в период с ноября 2011-го по сентябрь 2014 года. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
У отзываемых автомобилей обнаружили неправильно установленный брызгозащитный кожух тормозного усилителя. Из-за него вода хуже отводится от усилителя, что повышает риск образования коррозии и проникновения воды внутрь системы.
Подпадает ли внедорожник под действие сервисной акции, можно проверить по списку VIN-номеров, опубликованному на сайте Росстандарта.
Тест-драйв: Jeep Grand Cherokee SRT против «Гелика», Porsche Macan Turbo и Audi RS Q3  На сервисе будет заменен кожух и проверена правильность его установки. Все работы для владельцев проведут бесплатно.
Последний раз Grand Cherokee на российском рынке отзывались в мае. Тогда в ремонт отправили почти девять тысяч машин из-за необходимости обновления прошивки коробки передач.
Motor.ru: последние новости
Четырехдверный «Фокус» нового поколения сняли в камуфляже с комиксами Объявлены сроки появления в России обновленного Subaru Outback Названы российские цены на BMW X4 нового поколения
 Ещё 30 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Volkswagen готовит новый внедорожник
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение