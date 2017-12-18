В РФ отзывают более 10 тыс. Grand Cherokee

В России отправят в ремонт 10 тысяч Jeep Grand Cherokee

Компания Jeep объявила об отзыве на российском рынке 10 тысяч 355 внедорожников Grand Cherokee, проданных в период с ноября 2011-го по сентябрь 2014 года. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

У отзываемых автомобилей обнаружили неправильно установленный брызгозащитный кожух тормозного усилителя. Из-за него вода хуже отводится от усилителя, что повышает риск образования коррозии и проникновения воды внутрь системы.

Подпадает ли внедорожник под действие сервисной акции, можно проверить по списку VIN-номеров, опубликованному на сайте Росстандарта.

Тест-драйв: Jeep Grand Cherokee SRT против «Гелика», Porsche Macan Turbo и Audi RS Q3 На сервисе будет заменен кожух и проверена правильность его установки. Все работы для владельцев проведут бесплатно.

Последний раз Grand Cherokee на российском рынке отзывались в мае. Тогда в ремонт отправили почти девять тысяч машин из-за необходимости обновления прошивки коробки передач.