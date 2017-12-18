«И тут мне в спину прилетает Porsche»

Бесконечными судебными тяжбами с водителем Porsche Cayenne обернулся для москвички неудачный переход через дорогу. Автомобилист наехал на женщину прямо на «зебре», не дождавшись, пока она вместе с сыном перейдет дорогу. Сначала суд лишил водителя прав, но автомобилист обжалует это решение.

Больше года продолжаются судебные тяжбы между жительницей Москвы Инной Петровой (фамилия изменена по просьбе обратившейся в «Газету.Ru» женщины) и водителем внедорожника Porsche Cayenne необычного зеленого цвета. Инцидент произошел 9 октября 2016 года. Тогда Петрова вместе с несовершеннолетним сыном переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в своем районе — у дома Песчаная, 13.

Травма на пешеходном переходе

«Это узенькая дорога: по полосе в разные стороны, — рассказала Петрова «Газете.Ru». — Я вышла на «зебру», начала по ней движение и дошла уже до середины своей полосы, когда обратила внимание на то, что ехавший на дальней полосе троллейбус, как мне показалось, движется очень быстро, и не собирается останавливаться. Пройдя половину своей полосы, назад я уже не смотрела, сфокусировавшись на опасности.

Я притормозила шаг, потом остановилась, потому что решила убедиться, что троллейбус остановится. В итоге троллейбус резко встал прямо перед «зеброй». И я приняла решение быстро идти дальше. И в этот момент мне в спину прилетает Porsche.

Но в ту сторону, откуда он приехал, я не смотрела, поскольку шла вперед. Но ведь я стояла на середине перехода. И все в этот момент должны были остановиться. В итоге Porsche меня сшиб и переехал ногу. Я упала, ребенок упал на меня. К счастью, он был с правой стороны, иначе машина наехала бы на него — получилось, что я прикрыла его собой».

«Вместе с ним в машине ехали двое детей. Сначала он предложил меня куда-то отвезти, но я отказалась, в болевом шоке, плохо понимая, что происходит, все мои мысли были только о ребенке. Около 15 минут я провела, корчась от боли на «зебре». Рана была открытая, шла кровь. Все это время ребенок стоял рядом серо-зеленого цвета — ему пришлось все это наблюдать. Потом приехала «скорая», врачи зафиксировали перелом ногтевой фаланги на ноге». Как утверждает пострадавшая, водитель не просто ее видел, а даже пытался ее объехать.

Оказалось, что за рулем автомобиля, принадлежащего одному из ООО, находился директор этого предприятия, Денис Денисов (фамилия изменена, — «Газета.Ru»). В декабре 2017 года, получив на руки документы о получении вреда здоровью средней тяжести, и проведя месяц дома на постельном режиме, пострадавшая узнала о том, что Госавтоинспекция передала дело об административной ответственности водителя в суд.

На суде она требовала о лишении ее обидчика водительских прав сроком на два года. И суд, согласно ч.2. ст. 12.24 КоАП, с требованиями истицы согласился.

При этом сам Денисов ни одного из судов не посетил — решение было вынесено в его отсутствие.

После этого решения Петрова подала гражданские иски от своего имени, а также от имени своего несовершеннолетнего сына в адрес компании, на которую был записан внедорожник, и самого Денисова о возмещении морального ущерба в размере 600 тыс. рублей, а также потребовала компенсировать ей 67 тыс. рублей за услуги адвоката.

Такую сумму морального ущерба женщина объяснила тем, что суды, как правило, в лучшем случае делят эти забросы на 50%.

Жалобу Петровой о возмещении морального вреда, а также расходов на адвоката, суд хоть частично, но поддержал и обязал Денисова уплатить ей 37 тыс. рублей и 20 тыс. рублей соответственно.

Водитель утверждает: не посмотрела и сама врезалась в машину

«Это подтверждает то, что Денисов не совершал наезда на пешехода, — говорится в документе. — Когда он повернул на Песчаную улицу, Петрова стояла на пешеходном переходе в метре от тротуара, отвернувшись от проезжей части в сторону по направлению движения транспорта и не собиралась переходить дорогу. Потом резко повернулась, сделала шаг в тот момент, когда автомобиль Porsche Cayenne находился на пешеходном переходе. Петрова находилась на уровне правого переднего крыла автомобиля и соприкоснулась с ним. У водителя не было возможности избежать контакта». Спустя еще несколько месяцев оказалось, что Денисов сам подал жалобы на пешехода и на решения районных судов в Мосгорсуд (имеется в распоряжении «Газеты.Ru»). В одной из них он потребовал отмены решения районного суда по лишению его водительских прав, а в другой — разделить с пострадавшей расходы на оплату услуг адвоката. Автомобилист заявил, что не был надлежащим образом извещен о судебных слушаниях и не мог обеспечить свою защиту. Кроме того, в своей жалобе Денисов обратил внимание на то, что в протоколе осмотра места происшествия указано, что на его автомобиле справа на боку имеются притертости грязи.

Согласно тексту жалобы, данная позиция полностью подтверждается видеофайлом, где видно, что Петрова не переходила дорогу, а стоял на переходе и фактически ждала подъезжающий автомобиль.

«Данные требования Петровой соблюдены не были, фактически она сама явилась виновником ДТП, поскольку стояла спиной к пересекаемой проезжей части, а водитель не должен был предполагать, что она начнет движение в противоположную сторону», — говорится в жалобе. Далее в жалобе приводится, в частности, пункт 6.4. ПДД, в котором определено, что, выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности дорожного движения. Также приводится пункт 4.5. ПДД, согласно которому пешеходы на нерегулируемых пешеходных переходах могут выходить на проезжую часть только после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств.

Однако, если изучить видеозапись, то можно понять, что женщина несколько раз неуверенно пыталась двинуться вперед, но не решалась. Также видно, что водитель, сначала тормозит, чтобы пропустить женщину, но потом возобновляет движение — после этого и происходит контакт.

Отметим, что ситуации на дорогах, когда пешеход и водитель могут не понять друг друга, возникают довольно часто. Но в таком случае водителю следует руководствоваться пунктом 14.1. ПДД, согласно которому водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам. При этом требование «Уступить дорогу» — означает, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.

Тем не менее, суд удовлетворил требования водителя в части компенсации расходов на адвокатов, обязав пешехода уплатить водителю 12 тыс. рублей. И, как женщина сообщила «Газете.Ru», она узнала, что в Мосгорсуд на нее направлена еще одна жалоба — она предполагает, что водитель и его адвокат хотят отсудить и оставшуюся сумму.

Как заявил «Газете.Ru» адвокат автомобилиста Илья Титенков, в ходе судебного процесса, на котором его клиента лишили водительских прав, было допущено множество процессуальных и юридических неточностей, что лишило их права на защиту. Кроме того, он рассказал, что его подзащитный с самого начала, еще на месте предлагал оказать женщине материальную помощь, но та отказалась. После чего, по его словам, сумма предъявленного к нему иска на 600 тыс. рублей возмутила его клиента. «

Пострадавшая постоянно уверяла, что мой клиент был пьян, хотя никаких доказательств предъявить не смогла, — сказал адвокат. — Но это совершенно нормальный человек, он пытался помочь, накрыл ее одеялом. Свои финансовые потери человек тоже обосновать не смог — она предъявила больничный, где не указано место работы.

Ни она, не ее представитель не смогли объяснить, в чем заключался для нее моральный ущерб. Она также попыталась привязать к ДТП своего ребенка, который в нем не участвовал. Все эти обвинения настолько нас возмутили, что теперь мы намерены защищаться до конца. Вины с себя водитель не снимает, мы оспариваем лишь то, что он наказан так строго».