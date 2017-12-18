За уличные гонки готовят суровое наказание

За участие в уличных гонках готовят суровое наказание

Госдума в очередной раз взялась за участников нелегальных уличных гонок и тех, кто подобные гонки организует. Разработанная инициатива предусматривает внесение новых статей — причем как в административный кодекс, так и в уголовный.

Как пишут "Известия" , в соответствии с нормами, предложенными рабочей группой Госдумы, за организацию нелегальных уличных заездов можно получить штраф до одного миллиона рублей и сесть за решетку на два года. Участие в таких гонках влечет за собой лишение прав и год тюремного заключения. Кроме того, езда по тротуару приравнивается к хулиганству, а штраф за управление автомобилем после лишения прав увеличен до 50 тысяч рублей.

Все эти нормы прописаны в пакете законопроектов, который сначала будет оценен правительством и Верховным судом, а затем отправлен на рассмотрение нижней палаты. Законопроект предполагает введение новой статьи "Незаконные автомобильные и мотоциклетные соревнования", причем появиться она должна как в КоАП, так и в УК (статьи 12.38 КоАП и 264.2 УК).

Формулировка правонарушения — "Соревнования автомобилей или мотоциклов по их скоростным или иным техническим возможностям (качествам или свойствам) в местах, не предназначенных для проведения таких соревнований, если это соревнование было сопряжено с нарушением общественного порядка или создало угрозу безопасности дорожного движения".

Общий перечень санкций будет весьма обширен и зависит от масштабов причиненного нарушителем ущерба, а также от того, был ли он задержан впервые или уже привлекался ранее. Первое задержание для организаторов гонок обернется штрафом в размере от 50 до 150 тысяч рублей (физические лица), или 150-500 тысяч рубей (юридические лица). В случае рецидива штрафы вырастают до 500 тысяч рублей для физических лиц и до миллиона — для юридических. С третьей "попытки" наступает уголовная ответственность.

Участие в незаконных соревнованиях "на первый раз" приведет к штрафу от 10 до 30 тысяч рублей или аресту на 10 суток. Повторное нарушение — штраф 30 тысяч и лишение прав на полгода. При последующих задержаниях нарушителю светит год тюрьмы.