Компания Hyundai «обновила» кроссовер Tucson

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor Company официально анонсировала старт продаж модернизированного внедорожника Hyundai Tucson 2018 модельного года. Популярный автомобиль сегмента SUV получил новые варианты и дополнительное оборудование.

Как подчеркнули в североамериканском представительстве бренда, в настоящее время автомобиль Hyundai Tucson 2018 модельного года прибывает в салоны американских дилеров марки с множеством улучшений, которые стремятся повысить привлекательность модели.

В первую очередь, кроссовер Hyundai Tucson получил новую комплектацию SEL, которая пришла на смену прошлогодней вариации SE Popular Equipment.

Подробное описание оснащения такого автомобиля пока не доступно, но известно, что в арсенале модели значится мультимедиа-система с 7-дюймовым монитором и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также HD Radio и SiriusXM. Помимо этого кроссовер получает стандартный подогрев передних кресел.

Кроме этого, прошлогодняя модель Hyundai Tucson SE Plus была переименована в SEL Plus. В оснащение такого автомобиля появилась премиальная акустическая система Infinity . Также в этом исполнении кросс получает 3-летний бесплатный сервис Blue Link Connected Care, Remote Services & Guidance.

Модернизированный внедорожник Hyundai Tucson 2018 модельного года в комплектации Limited, в сравнении с прошлогодней версией, доступен с прежним оборудованием, но получает новое рулевое колесо с функцией подогрева.

Также корейская марка немного пересмотрела оснащение интерьера Hyundai Tucson 2018 модельного года. Например, теперь автомобиль в исполнении Gray и Beige оснащается сиденьями YES Essentials. При этом прежние варианты Eco и Night были устранены, а модели Value теперь могут быть оснащены зеркалом заднего вида с автоматическим затемнением и функцией HomeLink. Наконец, теперь пакет Guidance включает бесплатное обновление карт и мультимедиа-систем.

С точки зрения технической «начинки» автомобиль не претерпел каких-либо изменений. Модернизированный кроссовер Hyundai Tucson 2018 модельного года доступен с 2,0-литровым 4-цилиндровым мотором мощностью 164 лошадиные силы (204 Нм) и 1,6-литровым четырёхцилиндровым двигателем с наддувом, который развивает 175 лошадиных сил (264 Нм).