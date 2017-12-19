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Компания Hyundai «обновила» кроссовер Tucson
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Компания Hyundai «обновила» кроссовер Tucson 

LiveCars.Ru 19 декабря 2017
Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor Company официально анонсировала старт продаж модернизированного внедорожника Hyundai Tucson 2018 модельного года. Популярный автомобиль сегмента SUV получил новые варианты и дополнительное оборудование.
Как подчеркнули в североамериканском представительстве бренда, в настоящее время автомобиль Hyundai Tucson 2018 модельного года прибывает в салоны американских дилеров марки с множеством улучшений, которые стремятся повысить привлекательность модели.
В первую очередь, кроссовер Hyundai Tucson получил новую комплектацию SEL, которая пришла на смену прошлогодней вариации SE Popular Equipment.
Подробное описание оснащения такого автомобиля пока не доступно, но известно, что в арсенале модели значится мультимедиа-система с 7-дюймовым монитором и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также HD Radio и SiriusXM. Помимо этого кроссовер получает стандартный подогрев передних кресел.
Кроме этого, прошлогодняя модель Hyundai Tucson SE Plus была переименована в SEL Plus. В оснащение такого автомобиля появилась премиальная акустическая система Infinity. Также в этом исполнении кросс получает 3-летний бесплатный сервис Blue Link Connected Care, Remote Services & Guidance.
Модернизированный внедорожник Hyundai Tucson 2018 модельного года в комплектации Limited, в сравнении с прошлогодней версией, доступен с прежним оборудованием, но получает новое рулевое колесо с функцией подогрева.
Также корейская марка немного пересмотрела оснащение интерьера Hyundai Tucson 2018 модельного года. Например, теперь автомобиль в исполнении Gray и Beige оснащается сиденьями YES Essentials. При этом прежние варианты Eco и Night были устранены, а модели Value теперь могут быть оснащены зеркалом заднего вида с автоматическим затемнением и функцией HomeLink. Наконец, теперь пакет Guidance включает бесплатное обновление карт и мультимедиа-систем.
С точки зрения технической «начинки» автомобиль не претерпел каких-либо изменений. Модернизированный кроссовер Hyundai Tucson 2018 модельного года доступен с 2,0-литровым 4-цилиндровым мотором мощностью 164 лошадиные силы (204 Нм) и 1,6-литровым четырёхцилиндровым двигателем с наддувом, который развивает 175 лошадиных сил (264 Нм).
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