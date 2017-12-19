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Cruze лишится механической трансмиссии
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Chevrolet Cruze лишится механической трансмиссии 

LiveCars.Ru 19 декабря 2017
Популярный компактный автомобиль Chevrolet Cruze лишится модификации с механической коробкой переключения передач. Об этом сообщает издание The Truth About Cars, ссылающееся на официальную документацию концерна General Motors на 2019 модельный год.
Как подчёркивает издание, в официальном документе американского автогиганта на 2019 модельный год нет ни единого упоминания об автомобиле Chevrolet Cruze с механической трансмиссией.
Например, как отмечает ресурс, модели Chevrolet Cruze L, Cruze LS, Cruze LT и Cruze Premier, а также Chevrolet Cruze Diesel, будут оснащены автоматической коробкой передач. Скорее всего, речь идёт о 6-диапазонном «автомате».
При этом вместо «механики» для автомобиля значится новая бесступенчатая трансмиссия CVT. Предполагается, что такая коробка передач будет предлагаться в качестве опции для всех модификаций Chevrolet Cruze 2019 модельного года.
Согласно опубликованным данным, модель Chevrolet Cruze будет по-прежнему предлагаться как с 1,4-литровым бензиновым мотором, так и 1,6-литровым дизелем. Помимо этого, в документах есть упоминание о 1,5-литровом 4-цилиндровом моторе, который известен по седану Chevrolet Malibu, где он выдаёт 160 лошадиных сил. Кроме этого, в документации концерна GM указан 1,4-литровый агрегат, работающий на сжатом природном газе.
По мнению многих экспертов, лишившись механической трансмиссии, модель Chevrolet Cruze может лишиться многочисленной армии поклонников. Мы не станем развивать дискуссию о достоинствах автоматической и механической трансмиссии, поскольку они, правда, имеют свои преимущества и недостатки.
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