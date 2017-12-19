Audi E-Tron GT запустят в серию в 2022 году

Jaguar и Автопроизводители продолжают массовый разворот к электромобилям. VW BMW за последние несколько лет уже выпустили электрифицированные и полностью электрические модели. Согласно последним новостям, Audi также не желает оставаться в стороне от дележки неубитого, но очень вкусного медведя и планирует к 2022 году выпустить полностью электрический спортивный автомобиль.

Член правления Audi, Питер Мертенс, проговорился, что в ближайшие несколько лет на рынке появится полностью электрический E-Tron GT. Он разделит платформу с Porsche Mission E, но при этом будет уникальным внешне.

Так называемый E-Tron GT объединит в себе элементы концептуальных автомобилей, таких как Q8, а также R8 E-Tron и других Audi EV, которые презентовали до них. Это будет изящный четырехдверный автомобиль с кузовом купе с такими элементами, как массивная радиаторная решетка, широкие крылья и светодиодные фары.