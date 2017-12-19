Ещё
Audi E-Tron GT запустят в серию в 2022 году
Далее:
Читайте также:
Ещё

Audi E-Tron GT запустят в серию в 2022 году 

TopGearRussia.ru 19 декабря 2017
Автопроизводители продолжают массовый разворот к электромобилям. VW, Jaguar и BMW за последние несколько лет уже выпустили электрифицированные и полностью электрические модели. Согласно последним новостям, Audi также не желает оставаться в стороне от дележки неубитого, но очень вкусного медведя и планирует к 2022 году выпустить полностью электрический спортивный автомобиль.
Член правления Audi, Питер Мертенс, проговорился, что в ближайшие несколько лет на рынке появится полностью электрический E-Tron GT. Он разделит платформу с Porsche Mission E, но при этом будет уникальным внешне.
Так называемый E-Tron GT объединит в себе элементы концептуальных автомобилей, таких как Q8, а также R8 E-Tron и других Audi EV, которые презентовали до них. Это будет изящный четырехдверный автомобиль с кузовом купе с такими элементами, как массивная радиаторная решетка, широкие крылья и светодиодные фары.
TopGearRussia.ru: последние новости
Первый экземпляр новой Acura NSX ушел за $1,2 млн Раскрыты ТТХ и комплектации McLaren 650S Концептуальный McLaren MP4-12C для Can-Am
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Volkswagen готовит новый внедорожник
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение