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Lamborghini подкинули идею пикапа Urus
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Lamborghini подкинули идею пикапа Urus 

TopGearRussia.ru 19 декабря 2017
Что такое хайп? Это тема, которая актуальна на сегодняшний момент и только ленивый не в курсе, о чем идет речь. В автомобильном мире сегодня хайп — это недавно представленный Lamborghini Urus. Красавец — кроссовер от одной из заслуженных мировых конюшен, от одного вида которого просыпаются все самые низменные чувства автомобильной направленности.
Настоящая революция в сегменте — не каждый даже спорткар способен разгоняться до сотни с места за 3,59 секунды. А возможности Urus одним асфальтом не ограничиваются. Как и фантазия автомобильных дизайнеров.
Не так давно мы уже имели честь наблюдать двухдверный купе-кроссовер, очень даже себе привлекательный. И вот тот же самый независимый дизайнер создал еще один проект на основе Urus. X-Tomi Design из Венгрии представляет! Пикап Lamborghini Urus!
Самое печальное то, что Lamborghini вряд ли в ближайшем столетии возьмется даже обсуждать, не то что производить пикап Urus, поскольку компания сосредоточена на производстве трех моделей — Aventador, Huracan и Urus, а также их преемников, которые появятся в ближайшие лет 10.
Lamborghini планирует ежегодно выпускать более 3500 Urus и делает ставку на китайский рынок. Первоначально автомобиль будет доступен исключительно с 4,0-литровым битурбовым V8 мощностью 650 л.с. и 850 Нм крутящего момента, но в рано или поздно мы ожидаем увидеть гибридную версию. Согласно некоторым источникам, будет использован двигатель Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, что означает, что мощность будет увеличена до 680 л.с. и 850 Нм.
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