Lamborghini подкинули идею пикапа Urus

Что такое хайп? Это тема, которая актуальна на сегодняшний момент и только ленивый не в курсе, о чем идет речь. В автомобильном мире сегодня хайп — это недавно представленный Lamborghini Urus. Красавец — кроссовер от одной из заслуженных мировых конюшен, от одного вида которого просыпаются все самые низменные чувства автомобильной направленности.

Настоящая революция в сегменте — не каждый даже спорткар способен разгоняться до сотни с места за 3,59 секунды. А возможности Urus одним асфальтом не ограничиваются. Как и фантазия автомобильных дизайнеров.

Не так давно мы уже имели честь наблюдать двухдверный купе-кроссовер, очень даже себе привлекательный. И вот тот же самый независимый дизайнер создал еще один проект на основе Urus. X-Tomi Design из Венгрии представляет! Пикап Lamborghini Urus!

Самое печальное то, что Lamborghini вряд ли в ближайшем столетии возьмется даже обсуждать, не то что производить пикап Urus, поскольку компания сосредоточена на производстве трех моделей — Aventador, Huracan и Urus, а также их преемников, которые появятся в ближайшие лет 10.