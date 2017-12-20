УАЗ «Патриот» оснастят новым мощным двигателем

Компания УАЗ намерена оснастить модель «Патриот» новым двигателем мощностью 150 лошадиных сил.

УАЗ будет оснащать внедорожники «Патриот» двигателем мощностью 150 л.с. Ожидается, что модель с новыми двигателями поступит в продажу ближе к лету 2018 года, сообщает Авто mail.ru . Этот самый двигатель сейчас устанавливается на коммерческие автомобили УАЗ «Профи».

На данный момент на рынке представлены лишь модели с 2,7-литровым мотором мощностью 135 л.с.

Ранее стало известно, что УАЗ наладит сборку «Патриотов» на предприятиях Казахстана.