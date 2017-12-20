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УАЗ «Патриот» оснастят новым мощным двигателем
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УАЗ «Патриот» оснастят новым мощным двигателем 

ТК «Звезда» 20 декабря 2017
Компания УАЗ намерена оснастить модель «Патриот» новым двигателем мощностью 150 лошадиных сил.
УАЗ будет оснащать внедорожники «Патриот» двигателем мощностью 150 л.с. Ожидается, что модель с новыми двигателями поступит в продажу ближе к лету 2018 года, сообщает Авто mail.ru. Этот самый двигатель сейчас устанавливается на коммерческие автомобили УАЗ «Профи».
На данный момент на рынке представлены лишь модели с 2,7-литровым мотором мощностью 135 л.с.
Ранее стало известно, что УАЗ наладит сборку «Патриотов» на предприятиях Казахстана.
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