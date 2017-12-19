Мэр Москвы разъяснил, нужно ли платить за парковку в новогодние праздники

Столичные власти рассказали, как и где можно будет парковать автомобили во время предстоящих праздников на столичных улицах.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что парковка на улицах столицы в периодных новогодних праздников будет бесплатной. Свободно оставлять свои автомобили в установленных местах жители и гости столицы смогут с 31 декабря по 8 января включительно — то есть, на протяжении всего периода праздничных выходных. Правило распространяется на любые стоянки в зоне парковочного пространства Москвы.

Отметим, что подобный опыт столичная мэрия применяет уже не первый год. Бесплатная парковка в Москве действует по воскресеньям и в дни государственных праздников, а ее стоимость варьируется от 40 до 200 рублей в час.

Тем временем столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) уже предупредил автомобилистов о серьезном осложнении транспортной ситуации и риске возникновения заторов в канун Нового года. С середины декабря количество автомобилей на дорогах Москвы резко увеличится, а пик загруженности ожидается 25-28 декабря.

"В последние две недели декабря дорожная ситуация в Москве действительно будет напряженной. Начинаются предновогодние хлопоты, москвичи и гости столицы совершают большое количество покупок, чаще передвигаются по городу на личном транспорте. В связи с этим в Москве ожидается ухудшение дорожного движения, в частности у торгово-развлекательных центров и крупных магазинов. Также не стоит забывать и о таком немаловажном факторе, как погода. В снежные дни резко возрастает количество аварий. Метель, гололедица — все эти факторы негативно влияют на аварийность, и как следствие осложнение дорожной ситуации. Если в снежные дни часть автомобилистов пересядут на общественный транспорт, городу будет значительно лучше", — говорится в сообщении ЦОДД.