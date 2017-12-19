Кому повезет: как получить в ГИБДД «красивый» номер

МВД обнародовали проект новых правила регистрации автомобилей. В частности, предлагается на законодательном уровне закрепить выдачу «красивых» номеров случайным образом, а также дать водителям возможность сохранить бумажный ПТС после введения электронных документов с 1 июля 2018 года. Также в МВД хотят изменить правила выдачи транзитных номеров и сроки хранения госномеров граждан, которые хотят сохранить его за собой при смене автомобиля.

Разработанный МВД проект поправок, касающиеся изменения прав регистрации автомобилей, размещен в понедельник вечером на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. regulation.gov.ru.

«Проектом, в частности, утверждается новая редакция Правил регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Госавтоинспекции, а также вносятся изменения в ведомственный Административный регламент по предоставлению государственной услуги по регистрации транспортных средств, — пояснили новшества в Госавтоинспекции России. — Вносимые изменения направлены на регулирование порядка совершения регистрационных действий с транспортными средствами при наличии сведений об оформленных на них электронных паспортах». Во вторник о сути законопроекта рассказали в ГИБДД России.

В ГИБДД подчеркнули, что отсутствие электронных паспортов на ранее зарегистрированные транспортные средства не является препятствием в совершении регистрационных действий. «С данной категорией транспортных средств, как и прежде, регистрационные действия будут проводиться на основании ранее оформленных паспортов на бумажной основе», — заверили в ведомстве.

Кроме того, поправки устанавливают и механизм выдачи госномеров и алгоритм деятельности регистрационных подразделений при прекращении (аннулировании) регистрации транспортного средства.

В частности, в пункте 40 будущего регламента предлагается выдачу (присвоение) госномеров осуществлять при производстве регистрационных действий «без резервирования за юридическими, физическими лицами или индивидуальными предпринимателями их отдельных серий или сочетаний символов».

«Выдача (присвоение) государственных регистрационных знаков осуществляется посредством специального программного обеспечения ФИС ГИБДД-М в порядке очередности возрастания их цифровых значений или в произвольном (случайном) порядке, при использовании «антикоррупционного» режима присвоения знаков», — отмечается в документе. При этом не секрет, что как на федеральном уровне, так и на региональном, ряд ведомств, в основном силовых, давно закрепили за собой определенные сочетаний букв в номерах — естественно на неофициальном уровне.

«Антикоррупционный режим» присвоения знаков действует с марта 2015 года по всей Москве. Ранее с его работой журналистов ознакомил глава ГИБДД Москвы Виктор Коваленко . Система присваивает госномера случайным образом по принципу лотереи. Теперь такой принцип распространят на всю страну. Также по новым правилам автомобилист при смене машины сохранить за собой прежний госзнак, оставив его на хранение в подразделении на срок на 360 дней. Сейчас срок хранения не может превышать 180 дней». Указанный срок может быть продлен на основании заявления владельца транспортного средства по решению главного государственного инспектора безопасности дорожного движения по субъекту Российской Федерации или начальника ЦСН БДД МВД России на срок не превышающий 180 дней», — говорится в пункте 43.1 правил.

Кроме того, срок действия транзитных номеров, использующихся для вывоза автомобилей за пределы России, будет увеличен в полтора раза с 20 до 30 дней.

По новым правилам, если автомобилем владеют несколько физических лиц, один из них, получив письменное согласие остальных, сможет зарегистрировать автомобиль. Также предусмотрено прекращение регистрации транспортного средства как по инициативе его владельца, так и по инициативе Госавтоинспекции.

Кроме того, на том же портале появился и еще один проект поправок, касающихся ГИБДД. На этот раз планируемые изменения напрямую водителей не затрагивают.

МВД предлагает скорректировать действующие нормативные акты с тем, чтобы заместителей начальников ГИБДД в регионах назначало исключительно местный глава регионального управления МВД.