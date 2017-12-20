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Lexus показал сложные фары «безграничного» внедорожника
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Lexus показал сложные фары «безграничного» внедорожника 

Motor.ru 20 декабря 2017
Компания Lexus опубликовала второй тизер концепт-кара под названием LF-1 Limitless (что можно перевести как «безграничный»). На этот раз производитель показал небольшой видеоролик, в котором видна работа светодиодных фар с очень сложным рисунком.
Прототип разработан в дизайн-студии «Лексуса» в Калифорнии. В компании называют новинку «флагманским внедорожником, который установит новый уровень роскоши». Другой информации об этом автомобиле пока нет.
Мировая премьера концепта Lexus LF-1 Limitless состоится в середине января следующего года на моторшоу в Детройте.
Последним вседорожным концептом стал прототип UX. Предполагается, что он дает представление о будущей серийной модели, которая в линейке займет место на ступеньку ниже NX.
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