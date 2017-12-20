Ещё
Jeep обновил самый «страшный» кроссовер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Jeep обновил свой самый «страшный» кроссовер 

Daily-Motor 20 декабря 2017
Американский автомобильный концерн Jeep опубликовал официальные изображения обновленной версии своего самого «страшного» кроссовера в линейке. В рестайлинговой версии дизайнеры марки провели работу по исправлению визуальной составляющей ряда деталей в экстерьере этой модели, которые вызывали вопросы у поклонников бренда.
Судя по выложенным снимкам обновленного «Чероки», дизайн автомобиля действительно стал более гармоничным и «спокойным».
daily-motor.ru
Напомним, что официальная презентация нынешней генерации Jeep Cherokee состоялась в 2013 году. Кроссовер оснащается в зависимости от рынка, на котором он представлен, 2,4-литровым бензиновым 4-цилиндровым мотором на 177 лошадиных сил, а также 3,2-литровым 272-сильным движком и 2-литровым дизелем на 170 «скакунов». Полноценный дебют нового Cherokee состоится в январе этого года на автосалоне в Детройте (NAIAS-2017).
Daily-Motor: последние новости
Самый дешевый автомобиль на метане появится в России в 2019 году Стало известно, какой будет новая Lada 4×4 Составлена пятерка самых популярных китайских авто в РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Volkswagen готовит новый внедорожник
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение