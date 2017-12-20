Jeep обновил самый «страшный» кроссовер

Jeep обновил свой самый «страшный» кроссовер

Американский автомобильный концерн Jeep опубликовал официальные изображения обновленной версии своего самого «страшного» кроссовера в линейке. В рестайлинговой версии дизайнеры марки провели работу по исправлению визуальной составляющей ряда деталей в экстерьере этой модели, которые вызывали вопросы у поклонников бренда.

Судя по выложенным снимкам обновленного «Чероки», дизайн автомобиля действительно стал более гармоничным и «спокойным».

daily-motor.ru

Напомним, что официальная презентация нынешней генерации Jeep Cherokee состоялась в 2013 году. Кроссовер оснащается в зависимости от рынка, на котором он представлен, 2,4-литровым бензиновым 4-цилиндровым мотором на 177 лошадиных сил, а также 3,2-литровым 272-сильным движком и 2-литровым дизелем на 170 «скакунов». Полноценный дебют нового Cherokee состоится в январе этого года на автосалоне в Детройте (NAIAS-2017).