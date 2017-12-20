Ещё
MINI получат «робот» с двумя сцеплениями
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хэтчбеки MINI сменили «автомат» на «робот» с двумя сцеплениями 

Motor.ru 20 декабря 2017
Хэтчбеки и кабриолеты MINI будут оснащаться семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями. Сейчас на этих машинах используется шестиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin (на других моделях — восьмиступенчатая трансмиссия).
«Робот» будет предлагаться в качестве альтернативы шестиступенчатой «механике». У него электронный селектор — рычаг не фиксируется в положениях «R», «N» и «D», а «паркинг» включается отдельной кнопкой.
Трансмиссия поддерживает использование системы «старт-стоп», а ее работа может автоматически подстраиваться под дорожные условия — электроника следит за GPS-данными, выбирая нужную передачу или удерживая ее. Например, при приближении к повороту коробка заранее «скинет» ступень, а при связке виражей — не будет менять ее до выхода на прямой участок.
Как отметили в компании, коробку также настроили для плавного движения в пробках, чтобы ее работа ничем не отличалась от традиционного «автомата».
Motor.ru: последние новости
Четырехдверный «Фокус» нового поколения сняли в камуфляже с комиксами Названы российские цены на BMW X4 нового поколения Объявлены сроки появления в России обновленного Subaru Outback
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Volkswagen готовит новый внедорожник
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение