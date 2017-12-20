MINI получат «робот» с двумя сцеплениями

Хэтчбеки MINI сменили «автомат» на «робот» с двумя сцеплениями

Хэтчбеки и кабриолеты MINI будут оснащаться семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями. Сейчас на этих машинах используется шестиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin (на других моделях — восьмиступенчатая трансмиссия).

«Робот» будет предлагаться в качестве альтернативы шестиступенчатой «механике». У него электронный селектор — рычаг не фиксируется в положениях «R», «N» и «D», а «паркинг» включается отдельной кнопкой.

Трансмиссия поддерживает использование системы «старт-стоп», а ее работа может автоматически подстраиваться под дорожные условия — электроника следит за GPS-данными, выбирая нужную передачу или удерживая ее. Например, при приближении к повороту коробка заранее «скинет» ступень, а при связке виражей — не будет менять ее до выхода на прямой участок.

Как отметили в компании, коробку также настроили для плавного движения в пробках, чтобы ее работа ничем не отличалась от традиционного «автомата».