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Когда в РФ начнут продавать Q8
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Объявлена дата выхода в продажу в РФ нового Audi Q8 

Daily-Motor 26 декабря 2017
Компания Audi намерена привезти на российский авторынок в июле 2018 года свой новый флагманский кроссовер. Новинка поучит название Q8 и расположится на ступень выше модели Q7.
Кроме того, представители отечественного офиса немецкой марки сообщили о том, что в следующем году на рынок РФ выйдут следующие автомобили: Audi A6 (в марте), Audi RS3 (в апреле), Audi A7 (июнь) и Audi A6 (октябрь).
Что касается кроссовера Audi Q8, то он в серийном исполнении пока не представлен. Презентация концепта этой модели состоялась в январе 2017 года на автосалоне в Детройте (NAIAS-2017), а на моторшоу в Женеве показали его спортивную версию — Q8 Sport Concept.
Официальная презентация серийной версии Q8 запланирована на начало 2018 года — выставки в Детройте или Женеве.
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