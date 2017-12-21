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Объявлены цены на новый Stinger для России
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Объявлены цены на новый Kia Stinger для России 

Daily-Motor 21 декабря 2017
Компания Kia анонсировала дату начала продаж на российском авторынке своей новой модели — фастбэка Stinger, а также назвала цены на новинку. Напомним, что этот автомобиль станет самым динамичным в линейке южнокорейской компании за всю историю бренда.
Официальный дебют нового «Киа Стингер» в РФ запланирован на начало 2018 года, а старт продаж у дилеров — на март.
По предварительным данным, новый фастбэк будет предлагаться российским покупателям по цене от 2 миллионов рублей за базовый вариант оснащения. В «топовой» версии Stinger получит ценник от 3 миллионов рублей.
Автомобиль можно будет приобрести в двух моторных версиях: первая получит под капот 2-литровый турбированный мотор на 247 «лошадок», а вторая — 3,3-литровый агрегат на 370 «скакунов». Связку этой линейке двигателей составит 8-диапазонная автоматическая трансмиссия.
В список штатного и дополнительного оборудования «Стингера» войдут: мультимедийная система с навигацией и большим сенсорным дисплеем, климат-контроль, до восьми подушек безопасности, камера заднего вида, адаптивная оптика, датчики парковки и современные системы активной и пассивной безопасности.
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