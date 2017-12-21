Реформа европротокола: ДТП разрешат оформлять с помощью смартфона

В России грядут важные изменения по части самостоятельного оформления аварий без участия ГИБДД. Поправки к закону об ОСАГО разрешают не вызывать гаишников даже в том случае, если водители не договорились, кто из них виновен в ДТП.

Госдума РФ приняла во втором чтении подготовленные Минфином поправки к закону "Об ОСАГО", упрощающие регламент самостоятельного оформления ДТП, передает "Коммерсант". Законопроект сразу в 2 раза увеличивает лимит ущерба по европротоколу — с нынешних 50 до 100 тысяч рублей. Как и сейчас, воспользоваться упрощенным порядком без участия ГИБДД можно будет при мелких с участием двух автомобилей.

А главное, что оформить ДТП по европротоколу можно будет даже в том случае, если водители не смогли договориться о том, кто из них нарушил ПДД и виновен в аварии (сейчас это обязательное условие). Участники дорожного инцидента смогут внести суть разногласий в бланк о ДТП, зафиксировав все обстоятельства с помощью мобильного приложения. Фотографии места аварии будут автоматически передаваться страховщикам.

Новый мобильный сервис для смартфонов уже разрабатывают в ЦБ . Сообщается, что идентификация пользователя в системе будет происходить через доступ к порталу Госуслуг с применением простой электронной подписи.

Альтернативным вариантом передачи данных о ДТП станут терминалы вызова экстренных служб "ЭРА-Глонасс", которые в обязательном порядке устанавливаются на все новые и ввозимые в Россию автомобили с 1 января 2017 года. Правда, для фиксации необходимых данных устройства должны получить специальный "софт", и водителям уже имеющихся "кнопок SOS" придется устанавливать его за свой счет.

Законопроект о поправках к закону "Об ОСАГО" уже на этой недели планируется принять во втором чтении. В таком случае все заложенные в него изменения вступят в силу 1 июня 2018 года.

Некоторые страховщики к новшествам относятся с большим недоверием и считают, что ДТП должны фиксироваться обоими способами одновременно — системой "ЭРА-Глонасс" и мобильным приложением. По их мнению, без двухступенчатой идентификации отрасль рискует получить новую волну мошенничества.