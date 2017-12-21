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Discovery стал очень дорогим «каблучком»
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Land Rover Discovery стал очень дорогим «каблучком» 

CarClub 21 декабря 2017
В линейке «пятого» Discovery появилась грузовая версия. Внешне ее от обычного внедорожника практически не отличить. Глухие железные боковины кузова ловко замаскированы под штатные тонированные стекла. Но стоит открыть любую из пяти дверей, и различия становятся очевидными.
Второго и третьего рядов сидений в салоне нет. За передними креслами начинается грузовой отсек. В нем предусмотрены крепления для поклажи и усиленный пол. «Фургон» можно заказать с одним из двух дизелей мощностью 240 или 258 л.с. Несмотря на небольшую разницу в отдаче, первый агрегат — это двухлитровая «четверка», а второй — трехлитровая «шестерка». Также в списке обязательного оборудования элитного грузовичка значатся автоматическая коробка передач, полный привод и пневмоподвеска.
carclub.ru
Габариты грузового отсека — 1635 х 1411 х 939 миллиметров в длину, ширину и высоту соответственно. Объем достигает 1856 литров. Ирония в том, что у обычного Discovery при сложенных сиденьях второго и третьего ряда объем почти на 600 литров больше! Часть места съела жесткая перегородка с решеткой, отделяющая водителя и пассажира от груза.
В Великобритании продажи Land Rover Discovery Commercial начнутся во втором квартале будущего года. Цена — от 48,6 тысячи фунтов, что в переводе в рубли составляет 3,8 миллиона. Британцы рассчитывают, что машиной заинтересуются обеспеченные «коммерсанты», которым вдобавок нужна отменная проходимость.
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