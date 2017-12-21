К чему приведет «гаражная амнистия»?

Госдуму внесен законопроект, получивший название "гаражная амнистия", речь идет о внесении поправок в ФЗ 218 "О государственной регистрации недвижимости". Если они будут приняты, то можно будет ставить гаражный бокс на кадастровый учет и оформлять на него собственность. Пока же у собственников гаражей зачастую на руках имеются только книжки членов гаражно-строительных кооперативов.

Сегодня получить документ на то, что ты являешься собственником гаражного бокса, можно только через суд. Но и это не панацея — суды отказывают в этом на том основании, что земля под гаражом не принадлежит кооперативу. Соответственно законотворцы хотят внести изменения в ст. 49.1 "Особенности госрегистрации права собственности на нежилое помещение в составе здания гаражно-строительного кооператива". Это позволит регистрировать бокс в собственность, страховать его, продавать, сдавать в аренду и передавать по наследству. Сегодня, по разным оценкам, около 70% гаражей не имеют государственную регистрацию права собственности.

"В результате введения "гаражной амнистии" гражданин, получивший это строение в наследство от СССР, получает право на его государственную регистрацию, объект полностью переходит в его собственность, что повышает рыночную стоимость гаража и земли, на которой он установлен, лишает государство права распоряжаться такими объектами по своему усмотрению, в том числе сносить, — комментируют в компании "АвтоСпецЦентр". — Особенно актуальна "гаражная амнистия" для Москвы и Санкт-Петербурга, где наиболее дорогая в России земля. Поправки в закон позволят местным властям решить важные для этих двух городов проблемы. Одноэтажные гаражи в двух столицах занимают тысячи гектаров земли. При правильном подходе собственники гаражей смогут по рыночной стоимости продать землю под своими гаражами инвесторам, которые смогут построить на базе гаражных кооперативов многофункциональные центры, торговые и офисные здания. В результате рыночная стоимость недвижимости заметно возрастет и будет частично решена проблема с дефицитом земли".