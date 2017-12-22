За паленый бензин вводятся миллионные штрафы

Проект закона был разработан после масштабных внеплановых проверок Росстандарта в 2015 году. Они показали, что на каждой пятой заправке топливо не соответствует требованиям техрегламента и попросту опасно для двигателя и для экологии. Обычно такое топливо получается из-за смешения на нефтебазах продукции крупного НПЗ и контрафакта с мини-НПЗ. Оборотные штрафы должны сделать такой бизнес нерентабельным и заставить владельцев АЗС внимательно относиться к выбору поставщиков. Первоначальный вариант предполагал драконовские штрафы (10-15 процентов от выручки), но в результате обсуждения они были снижены.
"Практика показывает, что размер административных санкций сегодня не релевантен ущербу, причиняемому при реализации на рынке суррогатного моторного топлива, — отметил глава Росстандарта Алексей Абрамов. — Законопроектом предусматривается введение нового вида административного наказания — штрафа в виде 1 процента от выручки, полученной при реализации моторного топлива за год, предшествующий году выявления нарушения".
Обороты автозаправок колеблются от 50 миллионов до нескольких сотен миллионов рублей в год. Соответственно, штраф составит от 500 тысяч до нескольких миллионов рублей, если некачественное топливо будет выявлено на одной заправке. За повторное нарушение штраф составит уже 3 процента от выручки АЗС. Также может быть принято решение об административном приостановлении деятельности на срок до 90 суток. Действующие нормы предусматривают штрафы за нарушение техрегламента для юрлица в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Кроме того, Росстандарт планирует обязать нефтебазы проводить испытания реализуемого с них топлива в аккредитованных лабораториях с занесением результатов в паспорт качества. Сейчас нефтебазы формально только хранят топливо, хотя де-факто отвечают за его конечный состав. "Мы считаем недопустимым выпуск с нефтебаз продукции, сопровождаемой документами с заводов, поскольку нефтебазы могут смешивать топливо, они не всегда в состоянии обеспечить раздельное хранение различных видов топлива", — говорил Алексей Абрамов.
Исходя из оборотов заправок, штрафы для них составят от 500 тысяч рублей до нескольких миллионов
Бороться с контрафактом будут также маркировкой тех АЗС, где проверки выявили систематические проблемы. Учитывая, что бизнес не согласится очернять себя подобным образом, высока вероятность, что в этом случае качество топлива неожиданно улучшится, а предприниматели уйдут от лобовых злоупотреблений, предлагал министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.
В последние несколько лет борьбу с суррогатом на заправках, особенно с дизелем, в который примешивают морозостойкие фракции, ведут в том числе налоговым методом. Так, в конце 2015 года было законодательно закреплено понятие "средние дистилляты", на которые ввели акциз. За счет этого из тени удалось вывести около шести миллионов тонн топлива, которое использовали на транспорте. Министерство финансов оценивало объем оставшихся неподакцизных суррогатов в 4 миллиона тонн, или примерно 10 процентов от уровня потребления газойлевых топлив.