За паленый бензин вводятся миллионные штрафы

Госдума ужесточила штрафы за продажу некачественного бензина

Проект закона был разработан после масштабных внеплановых проверок Росстандарта в 2015 году. Они показали, что на каждой пятой заправке топливо не соответствует требованиям техрегламента и попросту опасно для двигателя и для экологии. Обычно такое топливо получается из-за смешения на нефтебазах продукции крупного НПЗ и контрафакта с мини-НПЗ. Оборотные штрафы должны сделать такой бизнес нерентабельным и заставить владельцев АЗС внимательно относиться к выбору поставщиков. Первоначальный вариант предполагал драконовские штрафы (10-15 процентов от выручки), но в результате обсуждения они были снижены.

"Практика показывает, что размер административных санкций сегодня не релевантен ущербу, причиняемому при реализации на рынке суррогатного моторного топлива, — отметил глава Росстандарта Алексей Абрамов . — Законопроектом предусматривается введение нового вида административного наказания — штрафа в виде 1 процента от выручки, полученной при реализации моторного топлива за год, предшествующий году выявления нарушения".

Обороты автозаправок колеблются от 50 миллионов до нескольких сотен миллионов рублей в год. Соответственно, штраф составит от 500 тысяч до нескольких миллионов рублей, если некачественное топливо будет выявлено на одной заправке. За повторное нарушение штраф составит уже 3 процента от выручки АЗС. Также может быть принято решение об административном приостановлении деятельности на срок до 90 суток. Действующие нормы предусматривают штрафы за нарушение техрегламента для юрлица в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Кроме того, Росстандарт планирует обязать нефтебазы проводить испытания реализуемого с них топлива в аккредитованных лабораториях с занесением результатов в паспорт качества. Сейчас нефтебазы формально только хранят топливо, хотя де-факто отвечают за его конечный состав. "Мы считаем недопустимым выпуск с нефтебаз продукции, сопровождаемой документами с заводов, поскольку нефтебазы могут смешивать топливо, они не всегда в состоянии обеспечить раздельное хранение различных видов топлива", — говорил Алексей Абрамов.

Исходя из оборотов заправок, штрафы для них составят от 500 тысяч рублей до нескольких миллионов

Бороться с контрафактом будут также маркировкой тех АЗС, где проверки выявили систематические проблемы. Учитывая, что бизнес не согласится очернять себя подобным образом, высока вероятность, что в этом случае качество топлива неожиданно улучшится, а предприниматели уйдут от лобовых злоупотреблений, предлагал министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов