Рынок иномарок показал рост

Рынок иномарок вырос на 16 процентов в ноябре

В прошлом месяце российские покупатели приобрели 101 515 новых иномарок, говорится в отчете «Автостат Инфо». Спрос на такие машины вырос на 15,5% к результату прошлого года (87 872 авто). Доля автомобилей иностранных брендов в объеме всего авторынка РФ достигла в ноябре 79,5%.

Для сравнения, за тот же месяц показатели сегмента российских легковушек выросли на 7,7% и составили 26 201 ед. (годом ранее — 24 324 шт.). Доля этого сегмента сократилась до 20,5% в ноябре нынешнего года.

Среди самых востребованных иномарок в ноябрьском рейтинге первое место занимает KIA Rio. По данным «Автостат Инфо», в прошлом месяце покупатели приобрели 7546 новых «Рио», что на 9,8% меньше, чем годом ранее (8367 ед.). Второе место среди иномарок принадлежит кроссоверу Hyundai Creta — 5859 ед. авто, это на 43% больше, чем продано в ноябре 2016-го (4099 авто). На третьей строчке рейтинга расположился Hyundai Solaris, продажи которого в ноябре сократились на 33,7% до 4855 ед. авто (в прошлом году — 7322 ед.). В ТОП-5 сегмента иномарок по результатам ноября входят также Volkswagen Polo и Renault Duster. Продажи седанов Volkswagen Polo в отчетный период выросли на 10,3% и составили 4457 ед., а объем реализации внедорожников «Дастер» увеличился на 3,3% до 4057 ед.

ТОП-10 самых популярных иномарок ноября 2017 года по версии «Автостат Инфо» составили:

Renault Logan — 2956 авто (+20,6%),

Renault Sandero — 2931 ед. (+15,8%),

Renault Kaptur — 2731 авто (+38,1%),

Volkswagen Tiguan — 2666 ед. (+141%).