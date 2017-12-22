У российских Infiniti нашли проблемы с ПО

Компания Infiniti объявила в России отзыв седанов Q50 и купе Q60, произведенных с 8 мая 2015 года по 7 сентября 2017-го. Причиной для проведения сервисной кампании стала ошибка программного обеспечения блока управления силовым агрегатом. Об этом говорится в сообщении на сайте федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Всего под отзыв попал 131 автомобиль. Выявленная ошибка препятствует сообщениям о неисправности коробки передач, а также не дает диагностировать ее на сервисе при помощи специального оборудования.

Обновлением программного обеспечения блока управления займутся официальные дилеры компании. Все работы проведут бесплатно. Список VIN-номеров автомобилей, попадающих под отзыв, опубликован Росстандартом.

Летом компания Infiniti отправила на ремонт в России 8 270 автомобилей. В этот список вошли кроссоверы FX и седаны M. Причиной для проведения той сервисной кампании стал дефект газогенератора подушки безопасности.