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У российских Infiniti нашли проблемы с ПО
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У российских Infiniti нашли проблемы с ПО 

Motor.ru 22 декабря 2017
Компания Infiniti объявила в России отзыв седанов Q50 и купе Q60, произведенных с 8 мая 2015 года по 7 сентября 2017-го. Причиной для проведения сервисной кампании стала ошибка программного обеспечения блока управления силовым агрегатом. Об этом говорится в сообщении на сайте федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Всего под отзыв попал 131 автомобиль. Выявленная ошибка препятствует сообщениям о неисправности коробки передач, а также не дает диагностировать ее на сервисе при помощи специального оборудования.
Обновлением программного обеспечения блока управления займутся официальные дилеры компании. Все работы проведут бесплатно. Список VIN-номеров автомобилей, попадающих под отзыв, опубликован Росстандартом.
Летом компания Infiniti отправила на ремонт в России 8 270 автомобилей. В этот список вошли кроссоверы FX и седаны M. Причиной для проведения той сервисной кампании стал дефект газогенератора подушки безопасности.
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