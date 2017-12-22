Беспилотный Chevrolet Bolt стал участником аварии

Согласно предоставленному отчету, модель Bolt работая в автономном режиме столкнулась с мотоциклом.

Когда произошло столкновение, Chevrolet Bolt двигался со скоростью приблизительно 20 км/ч, в то время как скорость мотоциклиста на Honda S90 достигала показателей в 27 км/ч.

В результате происшествия автомобиль получил внушительные царапины со стороны пассажира, а байкер — ушиб плеча, в связи с чем был направлен для оказания медицинской помощи. В заключение полиции Калифорнии было указано, что байкера признали виновником небольшой аварии, поскольку он пытался обогнать автомобиль.

Несмотря на то, что беспилотные модели во время тестирования помещают в самые экстремальные и непредсказуемые ситуации, одной из основных проблем ранних автомобилей с автономным вождением остается безопасность. Поэтому необходимо, чтобы за рулем всегда находился водитель, готовый взять управление в свои руки.