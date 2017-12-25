Suzuki выводит на рынок субкомпактный XBee

Suzuki выводит на рынок субкомпактный кроссовер XBee

Японская компания Suzuki выводит на домашний рынок новый «проходимый» кей-кар XBee. Автомобиль доступен как с передним, так и полным приводом, по минимальной цене от 1 765 800 йен, что по актуальному курсу валют составляет порядка 908 000 рублей.

Напомним, впервые новый компактный «кроссовер» Suzuki XBee был представлен широкой публике на Токийском автосалоне 2017 года. В основе модели лежит шасси кей-кара Hustler. При этом стоит отметить, что производитель позиционирует автомобиль как субкомпактный кроссовер.

Габаритная длина кузова модели Suzuki XBee составляет 3 760 мм. Показатель ширины и высоты— 1 670 и 1 705 мм соответственно. Расстояние между осями — 2 435 мм. Клиренс (высота дорожного просвета) — 180 миллиметров.

Субкомпактный кроссовер Suzuki XBee доступен на японском рынке с 1,0-литровым турбодвигателем мощностью 99 л.с. и системой mild hybrid («мягкий гибрид»). То есть, в оснащение машины входит система Старт/Стоп и система рекуперации. Трансмиссия — 6-диапазонный «автомат». Тип привода — передний или полный.

Как подчёркивают в компании, для Suzuki XBee также доступна обширная программа индивидуализации. Например, автомобиль можно заказать двухцветную окраску, декоративные накладки и вставки. Плюс ко всему, в салоне автомобиля имеется множество ниш и ящиков, а переднее пассажирское и задние кресла складываются.

По предварительной информации, «проходимая» модель Suzuki XBee будет предлагаться только на внутреннем рынке.