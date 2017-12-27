Названы 10 лучших суперкаров 2000-х годов 

Прошлое десятилетние стало лучшим временем для создания суперкаров, наполненных множеством инновационных технологических решений, благодаря которым мировые автопроизводители сумели выйти на новый уровень. И теперь, владельцами YouTube-канала Donut Media был составлен рейтинг десяти самых впечатляющих суперкаров 2000-х годов.
Последнее место в списке с гордостью занял первый американский среднемоторный суперкар Saleen S7 с максимальной скоростью в 270 км/ч, ставший владельцем новейших аэродинамических решений. За ним последовал великолепный Mercedes-Benz SLR McLaren и Ruf CTR3, предельная скорость которого составила 360 км/ч. На седьмом месте оказался американец под названием Ford GT и шестом — Lamborghini Murcielago SV, оснащенный 670-сильным агрегатом V12. Пятую позицию открыл мощный Koenigsegg CCXR с 1018-сильным двигателем, а четвертую — Gumpert Apollo S. Что касается тройки лидеров, то её открыл немецкий спорткар Porsche Carrera GT с мотором V10, за которым последовал Ferrari Enzo и Bugatti Veyron, которому досталось первое место.