Названы 10 лучших суперкаров 2000-х годов

Прошлое десятилетние стало лучшим временем для создания суперкаров, наполненных множеством инновационных технологических решений, благодаря которым мировые автопроизводители сумели выйти на новый уровень. И теперь, владельцами YouTube-канала Donut Media был составлен рейтинг десяти самых впечатляющих суперкаров 2000-х годов.