Новый Defender станет электрическим

Новый Land Rover Defender станет электрическим

Минувшей осенью Land Rover заявил, что готов полностью отказаться от концепт-каров, представляя сразу серийные машины. Это связано с процветающим в Китае воровством идей и невозможностью отстоять свои права в суде. Поэтому, по последним данным, новый Defender будет показан сразу в товарном варианте. И произойти это может в наступающем году.

Старый «Деф» сняли с конвейера ровно два года назад, в январе 2016-го. О преемнике пока больше слухов и догадок, нежели официально подтвержденной информации. Так, дабы окупить немалые вложения в разработку нового поколения машины, необходимо продавать ее большими тиражами. Очевидно, что с сохранением нынешней философии модели как нишевого продукта для охотников, рыболовов и фанатов активного отдыха этой цели не достичь. Поэтому Defender XXI века создавали с прицелом на другую аудиторию. Он должен привлечь бренду новых молодых покупателей, которых рамный внедорожник с ограниченным комфортом, конечно, не заинтересует.

Шеф-дизайнер Land Rover Джерри Макговерн пообещал лишь «эмоциональную связь» между внедорожниками двух поколений. Новый «Деф» будет построен на алюминиевой архитектуре, уже знакомой по последним новинкам марки, и получит современные моторы семейства Ingenium. Кроме того, в распоряжении модели появится компрессорная бензиновая «шестерка», будут предусмотрены гибридный и электрический варианты.

У модели сохранятся короткая и длинная версии. Defender получит электронные навороты вроде системы Terrain Response 2 и круиз-контроля для бездорожья, но по-прежнему будет выпускаться исключительно на «железной» подвеске. Пневматику, по мнению производителя, целевая аудитория модели не оценит.

В качестве опции Land Rover предложит автоматическую коробку передач и пакет доработок, превращающих и без того серьезного «проходимца» в очень серьезный снаряд для покорения бездорожья.