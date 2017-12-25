Ещё
Новый Defender станет электрическим
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый Land Rover Defender станет электрическим 

CarClub 25 декабря 2017
Минувшей осенью Land Rover заявил, что готов полностью отказаться от концепт-каров, представляя сразу серийные машины. Это связано с процветающим в Китае воровством идей и невозможностью отстоять свои права в суде. Поэтому, по последним данным, новый Defender будет показан сразу в товарном варианте. И произойти это может в наступающем году.
Старый «Деф» сняли с конвейера ровно два года назад, в январе 2016-го. О преемнике пока больше слухов и догадок, нежели официально подтвержденной информации. Так, дабы окупить немалые вложения в разработку нового поколения машины, необходимо продавать ее большими тиражами. Очевидно, что с сохранением нынешней философии модели как нишевого продукта для охотников, рыболовов и фанатов активного отдыха этой цели не достичь. Поэтому Defender XXI века создавали с прицелом на другую аудиторию. Он должен привлечь бренду новых молодых покупателей, которых рамный внедорожник с ограниченным комфортом, конечно, не заинтересует.
Шеф-дизайнер Land Rover Джерри Макговерн пообещал лишь «эмоциональную связь» между внедорожниками двух поколений. Новый «Деф» будет построен на алюминиевой архитектуре, уже знакомой по последним новинкам марки, и получит современные моторы семейства Ingenium. Кроме того, в распоряжении модели появится компрессорная бензиновая «шестерка», будут предусмотрены гибридный и электрический варианты.
У модели сохранятся короткая и длинная версии. Defender получит электронные навороты вроде системы Terrain Response 2 и круиз-контроля для бездорожья, но по-прежнему будет выпускаться исключительно на «железной» подвеске. Пневматику, по мнению производителя, целевая аудитория модели не оценит.
В качестве опции Land Rover предложит автоматическую коробку передач и пакет доработок, превращающих и без того серьезного «проходимца» в очень серьезный снаряд для покорения бездорожья.
CarClub: последние новости
Водительские права предложили продлевать автоматически Лифтбек Lada Granta переехал в Тольятти Cadillac анонсировал кроссовер XT4
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Volkswagen готовит новый внедорожник
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение