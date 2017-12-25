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В 2018 году АВТОВАЗ возобновит поставки в Турцию
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АвтоВАЗ возобновит поставку Lada 4×4 в Турцию 

Волга Ньюс 25 декабря 2017
На официальном сайте импортера Lada-Turkiye опубликована информация, согласно которой в 2018 г. должны возобновиться поставки автомобилей марки Lada в Турцию, пишет avtosreda.ru.
Первоначально для покупателей этой страны будет доступно только две модели АвтоВАЗа — Lada 4×4 и Lada 4×4 Urban, однако в ближайшем будущем этот список может быть расширен.
Оба российских внедорожника будут поставлять в Турцию с новым оборудованием, в которое войдет мотор стандарта «Евро-6», а также три цветовые варианта окраски кузова. Официальные цены на Lada 4×4 для турецкого рынка будут объявлены местным импортером в 2018 году.
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