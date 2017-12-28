Новый кроссовер Infiniti QX50 доберется до России в 2018 году

Представители пресс-службы Infiniti сообщили о том, что в 2018 году на российский авторынок выйдет новый кроссовер QX50. Кроме этой модели в следующем году в Россию также должны привезти обновленные модели Q50, Q60, а также QX80.

Напомним, что официальный дебют кроссовера Infiniti QX50 2018 модельного года состоялся в ноябре на автомобильной выставке в Лос-Анджелесе.

Премиальный вседорожник разработан на абсолютно новой архитектуре, а также оснащен 2-литровым бензиновым турбированным мотором VC-Turbo на 270 лошадиных сил с изменяемой степенью сжатия — от 8:1 и 14:1.