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QX50 доберется до России в 2018 году
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Новый кроссовер Infiniti QX50 доберется до России в 2018 году 

Daily-Motor 28 декабря 2017
Представители пресс-службы Infiniti сообщили о том, что в 2018 году на российский авторынок выйдет новый кроссовер QX50. Кроме этой модели в следующем году в Россию также должны привезти обновленные модели Q50, Q60, а также QX80.
Напомним, что официальный дебют кроссовера Infiniti QX50 2018 модельного года состоялся в ноябре на автомобильной выставке в Лос-Анджелесе.
Премиальный вседорожник разработан на абсолютно новой архитектуре, а также оснащен 2-литровым бензиновым турбированным мотором VC-Turbo на 270 лошадиных сил с изменяемой степенью сжатия — от 8:1 и 14:1.
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