Обновлённый i20 дебютирует в 2018 году

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Hyundai назвал сроки начала продаж обновленного минивэна H‐1 в России 

360tv.ru 29 декабря 2017
Продажи обновленного минивэна H‐1 в России от Hyundai начнутся во втором квартале 2018 года. Об этом сообщил портал «Колеса.ру».
Обновленный автомобиль обзавелся новой радиаторной решеткой и бамперами. Кроме того, производитель сообщил, что улучшил шумоизоляцию салона.
Модель, которая представлена на южнокорейском рынке рассчитана на 12 пассажиров, есть грузопассажирский вариант на пятерых. В качестве мотора можно выбрать
140-сильный
дизель объемом 2,5 литра или газомотор на 159 лошадиных сил.
Стоимость прошлой версии, которая пока присутствует на российском рынке составляет один миллион 969 тысяч рублей.
Представители южнокорейского автопроизводителя после визита в Россию решили перенести производственные площадки по изготовлению двигателей и коробок передач на Камский автомобильный завод («КамАЗ»). В Hyundai подчеркнули, что они заинтересованы в размещении части производства в России.
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