Обновлённый i20 дебютирует в 2018 году

Hyundai назвал сроки начала продаж обновленного минивэна H‐1 в России

Продажи обновленного минивэна H‐1 в России от Hyundai начнутся во втором квартале 2018 года. Об этом сообщил портал «Колеса.ру».

Обновленный автомобиль обзавелся новой радиаторной решеткой и бамперами. Кроме того, производитель сообщил, что улучшил шумоизоляцию салона.

Модель, которая представлена на южнокорейском рынке рассчитана на 12 пассажиров, есть грузопассажирский вариант на пятерых. В качестве мотора можно выбрать

140-сильный

дизель объемом 2,5 литра или газомотор на 159 лошадиных сил.

Стоимость прошлой версии, которая пока присутствует на российском рынке составляет один миллион 969 тысяч рублей.