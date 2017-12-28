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Kia и Hyundai оснастят авто виртуальным помощником
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Kia и Hyundai начнут оснащать свои автомобили AI-ассистентом 

Hi-News.ru 28 декабря 2017
Автомобили двух крупных корейских концернов Hyundai и Kia начиная с 2019 года будут оснащаться виртуальным ассистентом, созданном на основе искусственного интеллекта. AI-ассистент будет способен помогать водителям и пассажирам в самых разных ситуациях, делая их поездку максимально комфортной и не требующей от них лишних усилий.
Ассистент сможет, например, определить, какая музыкальная композиция играет по радио при помощи сервиса SoundHound, и назвать её вслух. Он будет опережать события, стараясь угадать, куда водитель направляется в данный момент времени, и если его догадка окажется правильной, он самостоятельно проложит маршрут до места назначения. Догадки свои искусственный интеллект будет основывать на записях в календаре хозяина автомобиля, на времени дня, привычках и особенностях жизни владельца.
Виртуальный помощник сможет также рассказывать пассажирам прогноз погоды на сегодня, выбирать из списка мировых и региональных новостей наиболее интересные и озвучивать их в краткой и понятной форме. Разумеется, он будет способен общаться с людьми с помощью голосовых команд по подобию ассистента Google, Siri, Alexa и Cortana. Впервые южнокорейского виртуального помощника продемонстрируют публике в рамках выставки CES, которая начнётся в начале 2018 года, буквально через пару недель.
Обе компании, Kia и Hyundai, признают, что делают ставку на использовании искусственного интеллекта в автомобилях будущего. Ранее подобного мнения начали придерживаться такие автомобильные концерны, как Toyota, Nissan и Honda. Хотя чему тут удивляться, ведь японцы всегда делали упор на высокие технологии, роботов и искусственный интеллект. Даже американский концерн Ford в данный момент сотрудничает с Amazon для того, чтобы адаптировать голосовую помощницу Alexa для своих автомобилей. Так что тренд намечается вполне очевидный.
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