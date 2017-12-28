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Picanto появится в РФ во «внедорожном» исполнении
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Kia Picanto появится в России во «внедорожном» исполнении 

CarClub 28 декабря 2017
Московский автосалон последний раз проходил с подобающим масштабом в 2014 году. По нечетным годам он, как известно, не проводится, а в 2016-м на нем выставлялись только Lada и Hyundai. Выставка 2018 года обещает быть поживее. Подтвердили свое участие Lada, Renault и Kia, причем корейцы успели рассказать и об одной из новинок.
carclub.ru
На ММАС-2018 состоится российская премьера приподнятого хэтчбека Kia Picanto X-Line. Его представили осенью этого года во Франкфурте. Он представляет собой стандартный Picanto, но с иным внутренним декором, неброским пластиковым обвесом и увеличенным со 141 до 156 миллиметров клиренсом. Kia Picanto предлагается в России с литровым мотором и механикой или двигателем 1.2 и автоматом. Цена — от 554 900 рублей.
Приставка X-Line стала уже привычной для обозначения легковых моделей Kia, замаскированных под кроссоверы. Так, на нашем рынке с начала ноября представлен Rio X-Line — переднеприводный хэтчбек, клиренс которого всего на 10 миллиметров больше, чем у седана. А для «спортивных» версий у корейцев есть шильдик GT-Line.
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