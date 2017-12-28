В РФ отзывают VW Polo и Skoda Rapid

В РФ отзывают автомобили Volkswagen Polo и Skoda Rapid

Как стало известно Daily-Motor.Ru, ООО « Фольксваген Груп Рус» готовится к старту отзывной кампании в отношении моделей Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Суммарно под отзыв попали 26 тысяч 38 автомобилей, из которых 16 тысяч 65 единиц приходится на «Поло Седан», а остальные 9 тысяч 973 машины — на «Шкода Рапид». Все они были реализованы в России в 2017 году.

Причиной сервисной кампании называют ненадлежащим образом сваренную буксирную проушину, вложенную в комплект бортового инструмента. В случае применения буксирной проушины может возникнуть вероятность ее обрыва вследствие воздействия тягового усилия при буксировке.

В ближайшее время представители ООО «Фольксваген Груп Рус» в России оповестят всех владельцев отозванных автомобилей о необходимости посещения ближайшего дилерского центра. Все ремонтные работы будут проведены за счет средств автопроизводителя.