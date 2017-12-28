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Aston Martin запускает масштабный отзыв автомобилей
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Aston Martin запускает масштабный отзыв автомобилей 

Auto.Today 28 декабря 2017
Поскольку в некоторых моделях британского автопроизводителя были выявлены недопустимые поломки, которые могут привести к неконтролируемому движению машин, Aston Martin просто обязан изъять модификации и устранить дефекты.
Как стало известно, около пяти тысяч автомобилей Aston Martin в Соединенных Штатах подлежат отзыву из-за проблем с трансмиссией и электропроводкой. Отзывная кампания начнется в 2018 году и коснется следующих модификаций: DB9, DBS, Rapide, Virage, а также флагманских спорткаров Vanquish, поставленных с 2009 по 2016 год.
По словам официальных представителей Aston Martin, в выше указанных моделях присутствует неисправность, из-за которых возможна некорректная работа режима "Паркинг" у автоматической трансмиссии. Другими словами, режим может просто не сработать, и возникнет аварийная ситуация. Вдобавок к этому, у DB9 и DBS были обнаружены неполадки с кабелями, предназначенными для подключения аккумулятора.
Aston Martin обязуется бесплатно устранить брак и уже с 1 февраля следующего года отправить автомобили в сервисные центры. На данный момент, компании не выяснила, возникали ли ДТП из-за указанных неисправностей.
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