Aston Martin запускает масштабный отзыв автомобилей

Поскольку в некоторых моделях британского автопроизводителя были выявлены недопустимые поломки, которые могут привести к неконтролируемому движению машин, Aston Martin просто обязан изъять модификации и устранить дефекты.

Как стало известно, около пяти тысяч автомобилей Aston Martin в Соединенных Штатах подлежат отзыву из-за проблем с трансмиссией и электропроводкой. Отзывная кампания начнется в 2018 году и коснется следующих модификаций: DB9, DBS, Rapide, Virage, а также флагманских спорткаров Vanquish, поставленных с 2009 по 2016 год.

По словам официальных представителей Aston Martin, в выше указанных моделях присутствует неисправность, из-за которых возможна некорректная работа режима "Паркинг" у автоматической трансмиссии. Другими словами, режим может просто не сработать, и возникнет аварийная ситуация. Вдобавок к этому, у DB9 и DBS были обнаружены неполадки с кабелями, предназначенными для подключения аккумулятора.

Aston Martin обязуется бесплатно устранить брак и уже с 1 февраля следующего года отправить автомобили в сервисные центры. На данный момент, компании не выяснила, возникали ли ДТП из-за указанных неисправностей.