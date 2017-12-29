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Lifan Solano получил новый двигатель в России
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В России стартовали продажи Lifan Solano с обновлённым двигателем 

Daily-Motor 29 декабря 2017
Китайский бренд решил расширить ассортимент автомобилей в рамках российского рынка, которые входят в линию Solano. Теперь россияне смогут приобрести популярный седан с мотором на бензине объёмом в 1.8 литра, который работает вместе с пятиступенчатой механической коробкой передач или же вариаторным механизмом. Мощность силовой установки — 133 лошадиные силы.
Напомним, что Lifan Solano появился на отечественном рынке более года назад. Ранее была доступна только одна комплектация машины с бензиновым полуторалитровым мотором, мощность которого составляет сто лошадиных сил.
С новым силовым агрегатом покупатели смогут приобрести авто в модификации Комфорт или Лакшери. На данный момент предыдущая версия китайского автомобиля стоит от пятисот тридцати тысяч рублей, а обновлённая, от 675 тысяч рублей.
В базовой комплектации Lifan Solano с новой силовой установкой получит дневные ходовое огни из светодиодов, две подушки безопасности, кондиционер. В топовой комплектации водитель сможет воспользоваться подогревом передних кресел, системой парктроника, системой мультимедиа с сенсорным управлением и камерой заднего вида.
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