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Toyota отзывает более 600 тысяч машин
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Из-за технических проблем Toyota отзовет более 600 тысяч машин 

Российская Газета 10 января 2018
Японская компания Toyota отзывает более 600 тысяч автомобилей из-за проблем с подушками безопасности фирмы Takata.
Как отмечает ТАСС, речь идет о седанах и внедорожниках, сошедших с конвейера в 2009-2013 годах, и реализованных на территории США. Среди них автомобили моделей Corolla, Scion, Sienna, Lexus IS250, Lexus IS-F. Ранее специалисты установили, что изготовленные фирмой Takata подушки безопасности при ДТП могут лопнуть или же выстрелить кусочками металла.
Из-за таких инцидентов в мире погибли 20 человек, более 280 получили ранения.
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