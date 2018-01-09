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В «АвтоВАЗ» запускают конвейеры после каникул
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В «АвтоВАЗ» запускают конвейеры после каникул 

РИА Новости 9 января 2018
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба ПАО "АВТОВАЗ"
"АвтоВАЗ" и производитель Chevrolet Niva — "GM-АвтоВАЗ" приступят к работе после новогодних каникул и корпоративного отпуска, сообщили РИА Новости в пресс-службах предприятий.
"АвтоВАЗ" возобновляет работу с 9 января после новогодних каникул", — сообщили РИА Новости в компании.
"GM-АвтоВАЗ" также запустит конвейер со вторника.
Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" ушел на каникулы с 30 декабря 2017 года. Некоторые подразделения завода приостановили производство до начала каникул. Дни простоя для работников сборочно-кузовного производства предусмотрены с 22 по 31 декабря. С 28 по 31 декабря прекратили работу сотрудники СКП Kalina. Для работников линии B0 простой был введен с 19 по 31 декабря, производство в Оране (Алжир) не работало с 23 по 31 декабря.
"GM-АвтоВАЗ" прекращал работу с 29 декабря 2017 года по 8 января 2018 года включительно. В период плановой остановки конвейера проводилось профилактическое обслуживание оборудования.
"АвтоВАЗ" — крупнейший автопроизводитель в России. Совместному предприятию "Ростеха" и Renault-Nissan принадлежит 74,51% капитала компании. Доля альянса Renault-Nissan в совместном предприятии составляет 67,13%, "Ростеха" — 32,8%.
Завод в 2017 году останавливал конвейер до 9 января и на период корпоративного отпуска с 29 апреля по 9 мая и с 24 июля по 13 августа. "АвтоВАЗ" в 2017 году перенес часть каникул с января на май.
"GM-AвтоВАЗ" был зарегистрирован в 2001 году, General Motors и "АвтоВАЗ" принадлежит по 50% в совместном предприятии. После того как американский концерн заявил о сворачивании производственных мощностей в России и частичном уходе с российского рынка, "GM-AвтоВАЗ" — единственный действующий производственный актив GM в стране.
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