Официально: KIA представила электрический кросс Niro EV Concept

После предварительного анонса корейская компания KIA Motors Corporation официально презентовала в Лас-Вегасе концепт электрического кроссовера KIA Niro EV Concept. Над внешним видом экологически чистой версии модели KIA Niro трудились специалисты дизайнерской студией компании в Южной Корее.

Говоря о новом прототипе KIA Niro EV Concept, представители корейского бренда отмечают, что «концепт разработан для представления следующего шага компании KIA Motors в своем постоянном путешествии на электрификацию модельного ряда».

Как и предполагалось, электрический «проходимец» KIA Niro EV Concept получил множество оригинальных решений в оформление дизайна экстерьера. Благодаря этому, прототип разительно отличается от серийной модели KIA Niro.

Например, электрокар KIA Niro EV Concept лишён решётки радиатора, место которой занимает интерактивная панель, отображающая различные сообщения («Hello, CES»). Кроме этого, автомобиль получил новые фары головного света, более спортивный передний бампер и пересмотренное оформление задней части с «чистыми и острыми краями, улучшающими аэродинамику транспортного средства».

Уникальный стиль экстерьера концепта KIA Niro EV Concept находит продолжение в салоне. В компании отмечают, что «интерьер модели имеет чистый, минималистский и цифровой вид». В распоряжение водителя уникальное рулевое колесо, которое оснащено датчиками, позволяющими переключаться между музыкальными треками, повышать громкость и настраивать систему климатической установки.

Помимо этого, концептуальный электрокар KIA Niro EV Concept получил цифровую приборную панель и большой сенсорный монитор информационно-развлекательной системы. Помимо этого, новинка получила инновационную систему Human Machine Interface (HMI), которая позволяет водителям «входить в систему» с использованием технологии распознавания лиц и голоса.

Что касается технического оснащения. Концептуальный прототип KIA Niro EV Concept питается от электромотора мощностью 150 кВт (203,94 л.с.) и литий-полимерной батареи на 64 кВт/ч. В компании заявляют, что автомобиль способен проезжать на одной «заправке» около 238 миль (383 км).

Представители корейского бренда рассказали, что компания KIA Motors уже работает над производственным вариантом электрокара KIA Niro EV Concept. Помимо этого, в компании отметили, что к 2025 году производитель предложит в общей сложности 16 электрифицированных автомобилей, в число которых входят гибриды, электрокары и водородные модели.