Все Lada вновь подорожали

Прогнозы о повышении цен в 2018 году начинают сбываться. Так, в январе АвтоВАЗ уже поднял цены на весь модельный ряд. В компании называют причиной такого хода необходимость сохранять конкурентоспособность.

"Средневзвешенное повышение составило 2,5% и затронуло все семейства. Мы не прогнозируем снижение спроса, так как все производители традиционно увеличивают цены на автомобили нового года производства, и мы не потеряем в ценовой конкурентоспособности", — сообщили в пресс-службе.

Цены выросли в среднем на весомые 2,5% и затронули все вазовские семейства автомобилей, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу производителя.

"Средневзвешенное повышение составило 2,5% и затронуло все семейства. Мы не прогнозируем снижение спроса, так как все производители традиционно увеличивают цены на автомобили нового года производства, и мы не потеряем в ценовой конкурентоспособности", — сообщили на АвтоВАЗе.

Что до конкретных цифр, то седан Lada Vesta в базовой комплектации подорожал на 15 000 (на 2,7%) и теперь стоит до 569 900 рублей, седан Lada Granta стал дороже на 10 000 (на 2,6%) — до 399 900 рублей. Кроссовера Xray также подорожал на 15 000 и теперь стоит от 614 900 рублей, сообщают "Ведомости"

Подъем цен в начале года — уже практически традиция АвтоВАЗа. Так, в январе 2017 года вазовские автомобили также дорожали — на величину 1,5-3%.