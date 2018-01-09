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Окурки больше нельзя выкидывать из машины
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Окурки больше нельзя выкидывать из машины 

Автовести 9 января 2018
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил изменения в Правила противопожарного режима, которые теперь запрещают водителям выкидывать из машин окурки.
Новое постановление должно призвать водителей меньше "свинячить" на дорогах и повысить пожарную безопасность: из-за выброшенных в сухую придорожную траву окурков и спичек нередко возникают пожары.
"В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта", — сообщается в документе.
Впрочем, несмотря на скорое вступление документа в силу, до конца неизвестно, как будет контролироваться данный вид нарушений.
Ранее стало известно, что министерство здравоохранения РФ готовит новую антитабачную концепцию, которая предусматривает расширение списка мест, где запрещено курить. Одним из таких мест станет автомобиль, если в нем находятся дети.
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