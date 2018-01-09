Окурки больше нельзя выкидывать из машины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил изменения в Правила противопожарного режима, которые теперь запрещают водителям выкидывать из машин окурки.

Новое постановление должно призвать водителей меньше "свинячить" на дорогах и повысить пожарную безопасность: из-за выброшенных в сухую придорожную траву окурков и спичек нередко возникают пожары.

"В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта", — сообщается в документе.

Впрочем, несмотря на скорое вступление документа в силу, до конца неизвестно, как будет контролироваться данный вид нарушений.