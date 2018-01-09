Объявлена цена нового Pajero Sport в Европе

Mitsubishi объявила стоимость внедорожника Pajero Sport в Европе

Японская компания Mitsubishi Motors Corporation сообщила, что новое поколение Pajero Sport поступит в продажу уже этой весной, а также огласила цену и комплектацию автомобиля.

Официальные источники рассказали, что в Великобритании стандартная версия Mitsubishi оценивается приблизительно в 36 905 фунтов стерлингов, в то время как более дорогой вариант Sport получает стоимость от 38 905 фунтов стерлингов.

Pajero Sport будет предлагаться с 2,4-литровым дизельным двигателем мощностью 181 лошадиных сил и крутящим моментом в 430 Нм, а также с системой полного привода и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Базовую комплектацию модели дополнят различными системами безопасностями и функциями помощи водителю. При этом, автомобиль получит салон с кожаной обивкой, передние кресла с электрическими регулировками, наружные зеркала с электроприводом, светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, реверсивную камеру с задними датчиками парковки и современную систему доступа «без ключа».

Улучшенный вариант будет выделяться наличием обогрева для передних сидений, обновленной акустической системой Mitsubishi Power Sound System, а также увеличенным списком систем безопасности и помощи водителю.

Новое поколение Mitsubishi Shogun Sport предложат в разных вариантах расцветки, включая металлизированные и перламутровые оттенки Deep Bronze, Atlantic Grey и Sterling Silver, Imperial Red и Solid Polar White, а также эксклюзивный цвет Cosmos Black для дорогостоящей версии.