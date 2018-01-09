На чем поедем: как удивят водителей в новом году

Снижения цен на новые автомобили в России в наступившем году ждать не приходится, но без значимых премьер на рынке, как обычно, не обойтись. В их числе обновленные культовые модели и совсем новички, зато дерзкие и горячие. «Газета.Ru» изучила, что именно из новинок приготовили автомобилистам в 2018 году и, главное, сколько это будет стоить.

Kia Stinger: самый быстрый автомобиль марки

Корейский бренд Kia начал прием предварительных заявок на Stinger — первый в истории бренда автомобиль класса «Гран Туризмо».

Поставки в Россию стартуют в марте 2018 года. Цены на модель стартуют с 1 999 900 рублей.

Столько будет стоить начальная версия Stinger 2,0 T-GDI с задним приводом с самоблокирующимся дифференциалом и двухлитровым двигателем. Мощность силового агрегата для стартовой версии была скорректирована с учетом особенностей российского налогообложения и составляет 248 л.с. Он способен разгонять пятидверный фастбек до 100 км/ч за 6 сек. Также появится полноприводная версия модели Stinger — 2,0 T-GDI, разработанная специально для России. Stinger в самом мощном исполнении GT оснащается двигателем V6 семейства Lambda 3,3 T-GDI с непосредственным впрыском топлива и двойным турбонаддувом мощностью 370 л.с. и крутящим моментом 510 Нм.

С этим двигателем новый фастбэк способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 сек, что делает его самым динамичным серийным автомобилем Kia за всю историю бренда.

Для российского рынка Stinger V6 3,3 T-GDI оснащается только системой полного привода. Все версии модели комплектуются восьмиступенчатой автоматической трансмиссией собственной разработки, имеющей режим ручного переключения. Цены все версии назовут в феврале 2018 года. Видимо, чтобы продвинуть свою новинку в России, компания решилась и на участие в Международном московском автосалоне, который состоится осенью.

Porsche Cayenne: уже другой автомобиль

Продажи нового поколения Porshe Cayenne в России стартуют 15 января 2018 года. Начиная с этого дня, будет известна стоимость представленных на сегодняшний день модификаций — Porsche Cayenne, Cayenne S и Cayenne Turbo.

Porsche

Сейчас самый доступный Cayenne стоит 4,83 млн рублей. Очевидно, что с учетом новой, продвинутой «начинки» и моторов цена будет выше, но значительный рост вряд ли произойдет.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» в числе первых смог оценить новое лицо Cayenne, и пришел к выводу, что на радикальные изменения в облике новинки в компании не решились.

Длина кроссовера выросла на 63 мм, а вот колесная база осталась без изменений. Зато значительно вырос объем багажника, сразу на 100 л, — теперь он вмещает 770 л при поднятых сиденьях. Что касается моторов, то в рамках презентации их было заявлено два, но, естественно, в дальнейшем силовых установок появится больше. Оба двигателя новые для Cayenne, но позаимствованы у новой же Panamera. Базовая трехлитровая «шестерка» обладает мощностью 340 л.с., что на 40 «лошадей» больше, чем у нынешнего «базового» бензинового мотора объемом 3,6 л. Второй движок для Cayenne S, также «шестерка», но турбированная объемом 2,9 л, выдает мощность уже в 440 «лошадей», что также несколько больше, чем у второго поколения. Оба мотора будут работать в паре с восьмиступенчатым «автоматом» Tiptronic S. За полный привод отвечает система Porsche Traction Management, которая сама распределяет крутящий момент между колесами.

Lexus LS: дорого и красиво

Продажи флагманского седана Lexus LS нового поколения стартовали в России в самом конце 2017 года.

Седан представлен в трех версиях: LS 350, LS 500 AWD и LS 500 AWD F Sport.

Заднеприводный Lexus LS 350 оснащается атмосферным двигателем V6 мощностью 315 л. с. Две другие версии — полноприводные. На них устанавливается двигатель V6 с двойным турбонаддувом мощностью 421 л. с. Этот мотор создавали с помощью наработок заводской команды F1. Оба двигателя агрегатируются с десятиступенчатой автоматической трансмиссией. Помимо традиционной пружинной подвески, автомобиль может быть оснащен высокотехнологичной пневматической подвеской. Lexus LS 350 предлагают в двух комплектациях — Comfort и Executive.

Стоимость комплектации Comfort составлят 5 539 000 рублей, комплектации Executive — 6 502 000 рублей. Флагманский седан Lexus LS 500 AWD предлагается в восьми комплектациях, а диапазон цен на различные комплектации составляет от 7 026 000 рублей до 9 295 000 рублей.

Cadillac CT6: хром, кожа и массаж

Новый седан представительского класса Cadillac CT6 — породистый флагман бренда, который также новичок на российских дорогах. Принадлежность к марке читаются сразу — у полноразмерного заднеприводного седана длинный капот, низкая линия крыши, динамичные острые линии кузова и, конечно, роскошь в каждой детали. Автомобиль оснащается 3,6-литровым атмосферным двигателем V6 мощностью 335 л.с. и оснащаются восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Инновационные технологии будут подробно информировать водителя обо всем, что происходит вокруг автомобиля, а комфорт и безопасность обеспечат продвинутое шасси с активными элементами подруливания задних колес Active Rear Steer, адаптивная подвеска Magnetic Ride Control и функция выбора режимов движения. На низких скоростях система Active Rear Steering поворачивает задние колеса в противоположную передним сторону для уменьшения радиуса поворота, что облегчает парковку и повышает маневренность. На высоких — задние колеса поворачиваются на небольшой угол в одну сторону с передними, что облегчает перестроения и экстренные маневрирования.

Также Active Rear Steering улучшает управляемость на снегу и обледенелых покрытиях.

В интерьере салона сочетаются кожа, экзотические породы дерева и углеволокно, а расслабиться в креслах с регулируемой спинкой и подогревом помогут пять программ массажа.

Renault Dokker: работяга и «убийца» Lada Largus

Renault

Продажи нового многофункционального автомобиля для бизнеса Renault Dokker дилеры марки начали в конце декабря 2017 года. Dokker позиционируют как надежного бизнес-партнера для частных и корпоративных клиентов. Модель предлагается на российском рынке в двух вариантах — пятиместный грузопассажирский автомобиль и коммерческий фургон. Оба варианта имеют широкие сдвижные двери (703 мм). Благодаря широким возможностям трансформации салона, объем багажного отделения Renault Dokker достигает рекордных в классе 800 л, а грузового отсека Renault Dokker Van — 3 300 л. Для модели можно выбрать бензиновый мотор 1,6 л (82 л.с.), либо 1,5-литровый турбодизель (90 л.с.). Модель полностью адаптирована к российским дорожным и климатическим условиям.

За версию Renault Dokker просят от 819 000 рублей, а за Dokker Van — от 814 000 рублей.

Volvo V90 Cross Country: версия к регате

Volvo

Volvo Car Russia начала принимать заказы на специальную версию вседорожника V90 Cross Country. Ее выпуск приурочен к кругосветной парусной регате Volvo Ocean Race сезона 2017-2018. Первые внедорожники приедут в Россию в феврале 2018 года.

Изящный вседорожник цвета Crystal White с матово-серыми элементами отделки и ярко-оранжевыми деталями должен вызвать ассоциации с белоснежной морской яхтой.

Среди других отличительных особенностей V90 Cross Country Volvo Ocean Race — легкосплавные 20-дюймовые диски особого дизайна, багажник на крышу в цвет кузова автомобиля, ремни безопасности ярко-оранжевого цвета и такая же прострочка на дверных панелях. В автомобиле есть спортивные сиденья, непромокаемые защитные чехлы для передних кресел, два USB-порта для пассажиров задних сидений и еще два порта в багажном отделении, аккумуляторный LED-фонарик, хранящийся в стенке багажного отделения, и накладка на бампер, позволяющая не пачкать одежду при погрузке или выгрузке.

Цены стартуют с 3 794 000 рублей за автомобиль с бензиновым двигателем T5 мощностью 249 л.с.

Еще одна новинка от Volvo, которую мы ждем в 2018 году — кроссовер XC40.

Audi A8: больше спорта

Новинки от Audi в России — всегда событие, поскольку далеко не все из них могут выдержать конкуренцию с другими странами и квот просто не хватает. Новый флагман Audi A8 представили совсем недавно, но теперь, чтобы подогреть к нему интерес, марка разработала новый стайлинг-пакет, призванный добавить седану больше спортивных деталей.

В числе таких доработок четко окантованные воздухозаборники, внутри которых расположена решетка с сетчатой отделкой и вертикальной стойкой, а также специальные накладки на порогах, которые свидетельствуют о наличие системы полного привода quattro. В спортивный стайлинг-пакет также входит обновленный задний бампер с сетчатой вставкой с ромбовидными ячейками и контрастным оформлением диффузора. Впервые на модель Audi A8 можно будет установить новые спортивные сиденья с визуально интегрированными подголовниками.

Если и этого мало

В 2018 году ожидается еще несколько российских новинок. К примеру, кроссовер Skoda Kodiaq — сейчас он приходит в Россию из-за границы, но в текущем году начнется его локализованное производство. За счет этого появятся и более дешевые версии, а не только топовые, как сейчас. Цены пока неизвестны, при этом самая дорогая версия, напомним, стоит от 2,309 млн руб.

Skoda

Еще одну новинку, возможно, стоит ждать от Mitsubishi . Руководство марки уже анонсировало, что новый компактный кроссовер Eclipse Cross появится в России, но пока не уточнило, когда именно. Возможно, 2018 год — самое время.

Mitsubishi

И, конечно же, можно предположить, что «АвтоВАЗ» , также подтвердивший участие в Международном московском автосалоне, представит уже не концептуальную, а серийную версию «заряженной» Lada Vesta Sport. Также не исключено, что нам покажут и Lada Vesta Cross в кузове седан — напомним, что хэтчбек Vesta Cross запустили в продажу в 2017 году.

«АвтоВАЗ»

Это далеко не все модели, которыми производители будут удивлять водителей в 2018 году. О самых интересных «Газета.Ru» напишет в следующих материалах.