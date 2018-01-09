На чем поедем: как удивят водителей в новом году 

Снижения цен на новые автомобили в России в наступившем году ждать не приходится, но без значимых премьер на рынке, как обычно, не обойтись. В их числе обновленные культовые модели и совсем новички, зато дерзкие и горячие. «Газета.Ru» изучила, что именно из новинок приготовили автомобилистам в 2018 году и, главное, сколько это будет стоить.
Kia Stinger: самый быстрый автомобиль марки
Корейский бренд Kia начал прием предварительных заявок на Stinger — первый в истории бренда автомобиль класса «Гран Туризмо».
Поставки в Россию стартуют в марте 2018 года. Цены на модель стартуют с 1 999 900 рублей.
Столько будет стоить начальная версия Stinger 2,0 T-GDI с задним приводом с самоблокирующимся дифференциалом и двухлитровым двигателем. Мощность силового агрегата для стартовой версии была скорректирована с учетом особенностей российского налогообложения и составляет 248 л.с. Он способен разгонять пятидверный фастбек до 100 км/ч за 6 сек. Также появится полноприводная версия модели Stinger — 2,0 T-GDI, разработанная специально для России. Stinger в самом мощном исполнении GT оснащается двигателем V6 семейства Lambda 3,3 T-GDI с непосредственным впрыском топлива и двойным турбонаддувом мощностью 370 л.с. и крутящим моментом 510 Нм.
С этим двигателем новый фастбэк способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 сек, что делает его самым динамичным серийным автомобилем Kia за всю историю бренда.
Для российского рынка Stinger V6 3,3 T-GDI оснащается только системой полного привода. Все версии модели комплектуются восьмиступенчатой автоматической трансмиссией собственной разработки, имеющей режим ручного переключения. Цены все версии назовут в феврале 2018 года. Видимо, чтобы продвинуть свою новинку в России, компания решилась и на участие в Международном московском автосалоне, который состоится осенью.
Porsche Cayenne: уже другой автомобиль
Продажи нового поколения Porshe Cayenne в России стартуют 15 января 2018 года. Начиная с этого дня, будет известна стоимость представленных на сегодняшний день модификаций — Porsche Cayenne, Cayenne S и Cayenne Turbo.
Porsche
Сейчас самый доступный Cayenne стоит 4,83 млн рублей. Очевидно, что с учетом новой, продвинутой «начинки» и моторов цена будет выше, но значительный рост вряд ли произойдет.
Ранее корреспондент «Газеты.Ru» в числе первых смог оценить новое лицо Cayenne, и пришел к выводу, что на радикальные изменения в облике новинки в компании не решились.
Длина кроссовера выросла на 63 мм, а вот колесная база осталась без изменений. Зато значительно вырос объем багажника, сразу на 100 л, — теперь он вмещает 770 л при поднятых сиденьях. Что касается моторов, то в рамках презентации их было заявлено два, но, естественно, в дальнейшем силовых установок появится больше. Оба двигателя новые для Cayenne, но позаимствованы у новой же Panamera. Базовая трехлитровая «шестерка» обладает мощностью 340 л.с., что на 40 «лошадей» больше, чем у нынешнего «базового» бензинового мотора объемом 3,6 л. Второй движок для Cayenne S, также «шестерка», но турбированная объемом 2,9 л, выдает мощность уже в 440 «лошадей», что также несколько больше, чем у второго поколения. Оба мотора будут работать в паре с восьмиступенчатым «автоматом» Tiptronic S. За полный привод отвечает система Porsche Traction Management, которая сама распределяет крутящий момент между колесами.
Lexus LS: дорого и красиво
Продажи флагманского седана Lexus LS нового поколения стартовали в России в самом конце 2017 года.
Седан представлен в трех версиях: LS 350, LS 500 AWD и LS 500 AWD F Sport.
Заднеприводный Lexus LS 350 оснащается атмосферным двигателем V6 мощностью 315 л. с. Две другие версии — полноприводные. На них устанавливается двигатель V6 с двойным турбонаддувом мощностью 421 л. с. Этот мотор создавали с помощью наработок заводской команды F1. Оба двигателя агрегатируются с десятиступенчатой автоматической трансмиссией. Помимо традиционной пружинной подвески, автомобиль может быть оснащен высокотехнологичной пневматической подвеской. Lexus LS 350 предлагают в двух комплектациях — Comfort и Executive.
Стоимость комплектации Comfort составлят 5 539 000 рублей, комплектации Executive — 6 502 000 рублей. Флагманский седан Lexus LS 500 AWD предлагается в восьми комплектациях, а диапазон цен на различные комплектации составляет от 7 026 000 рублей до 9 295 000 рублей.
Cadillac CT6: хром, кожа и массаж
Новый седан представительского класса Cadillac CT6 — породистый флагман бренда, который также новичок на российских дорогах. Принадлежность к марке читаются сразу — у полноразмерного заднеприводного седана длинный капот, низкая линия крыши, динамичные острые линии кузова и, конечно, роскошь в каждой детали. Автомобиль оснащается 3,6-литровым атмосферным двигателем V6 мощностью 335 л.с. и оснащаются восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
Инновационные технологии будут подробно информировать водителя обо всем, что происходит вокруг автомобиля, а комфорт и безопасность обеспечат продвинутое шасси с активными элементами подруливания задних колес Active Rear Steer, адаптивная подвеска Magnetic Ride Control и функция выбора режимов движения. На низких скоростях система Active Rear Steering поворачивает задние колеса в противоположную передним сторону для уменьшения радиуса поворота, что облегчает парковку и повышает маневренность. На высоких — задние колеса поворачиваются на небольшой угол в одну сторону с передними, что облегчает перестроения и экстренные маневрирования.
Также Active Rear Steering улучшает управляемость на снегу и обледенелых покрытиях.
В интерьере салона сочетаются кожа, экзотические породы дерева и углеволокно, а расслабиться в креслах с регулируемой спинкой и подогревом помогут пять программ массажа.
Renault
Продажи нового многофункционального автомобиля для бизнеса Renault Dokker дилеры марки начали в конце декабря 2017 года. Dokker позиционируют как надежного бизнес-партнера для частных и корпоративных клиентов. Модель предлагается на российском рынке в двух вариантах — пятиместный грузопассажирский автомобиль и коммерческий фургон. Оба варианта имеют широкие сдвижные двери (703 мм). Благодаря широким возможностям трансформации салона, объем багажного отделения Renault Dokker достигает рекордных в классе 800 л, а грузового отсека Renault Dokker Van — 3 300 л. Для модели можно выбрать бензиновый мотор 1,6 л (82 л.с.), либо 1,5-литровый турбодизель (90 л.с.). Модель полностью адаптирована к российским дорожным и климатическим условиям.
За версию Renault Dokker просят от 819 000 рублей, а за Dokker Van — от 814 000 рублей.
Volvo V90 Cross Country: версия к регате
Volvo
Volvo Car Russia начала принимать заказы на специальную версию вседорожника V90 Cross Country. Ее выпуск приурочен к кругосветной парусной регате Volvo Ocean Race сезона 2017-2018. Первые внедорожники приедут в Россию в феврале 2018 года.
Изящный вседорожник цвета Crystal White с матово-серыми элементами отделки и ярко-оранжевыми деталями должен вызвать ассоциации с белоснежной морской яхтой.
Среди других отличительных особенностей V90 Cross Country Volvo Ocean Race — легкосплавные 20-дюймовые диски особого дизайна, багажник на крышу в цвет кузова автомобиля, ремни безопасности ярко-оранжевого цвета и такая же прострочка на дверных панелях. В автомобиле есть спортивные сиденья, непромокаемые защитные чехлы для передних кресел, два USB-порта для пассажиров задних сидений и еще два порта в багажном отделении, аккумуляторный LED-фонарик, хранящийся в стенке багажного отделения, и накладка на бампер, позволяющая не пачкать одежду при погрузке или выгрузке.
Цены стартуют с 3 794 000 рублей за автомобиль с бензиновым двигателем T5 мощностью 249 л.с.
Еще одна новинка от Volvo, которую мы ждем в 2018 году — кроссовер XC40.
Audi A8: больше спорта
Новинки от Audi в России — всегда событие, поскольку далеко не все из них могут выдержать конкуренцию с другими странами и квот просто не хватает. Новый флагман Audi A8 представили совсем недавно, но теперь, чтобы подогреть к нему интерес, марка разработала новый стайлинг-пакет, призванный добавить седану больше спортивных деталей.
В числе таких доработок четко окантованные воздухозаборники, внутри которых расположена решетка с сетчатой отделкой и вертикальной стойкой, а также специальные накладки на порогах, которые свидетельствуют о наличие системы полного привода quattro. В спортивный стайлинг-пакет также входит обновленный задний бампер с сетчатой вставкой с ромбовидными ячейками и контрастным оформлением диффузора. Впервые на модель Audi A8 можно будет установить новые спортивные сиденья с визуально интегрированными подголовниками.
Если и этого мало
В 2018 году ожидается еще несколько российских новинок. К примеру, кроссовер Skoda Kodiaq — сейчас он приходит в Россию из-за границы, но в текущем году начнется его локализованное производство. За счет этого появятся и более дешевые версии, а не только топовые, как сейчас. Цены пока неизвестны, при этом самая дорогая версия, напомним, стоит от 2,309 млн руб.
Skoda
Еще одну новинку, возможно, стоит ждать от Mitsubishi. Руководство марки уже анонсировало, что новый компактный кроссовер Eclipse Cross появится в России, но пока не уточнило, когда именно. Возможно, 2018 год — самое время.
Mitsubishi
И, конечно же, можно предположить, что «АвтоВАЗ», также подтвердивший участие в Международном московском автосалоне, представит уже не концептуальную, а серийную версию «заряженной» Lada Vesta Sport. Также не исключено, что нам покажут и Lada Vesta Cross в кузове седан — напомним, что хэтчбек Vesta Cross запустили в продажу в 2017 году.
«АвтоВАЗ»
Это далеко не все модели, которыми производители будут удивлять водителей в 2018 году. О самых интересных «Газета.Ru» напишет в следующих материалах.