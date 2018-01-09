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В Jeep рассказали о новинках для России
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В Jeep рассказали о новинках для России 

Автовести 9 января 2018
2018 год станет урожайным на премьеры марок Chrysler и Jeep в России, для которой компании приготовили сразу несколько новых моделей.
Уже в январе на наш рынок выдет новый минивэн Chrysler Pacific. Об этом сообщает "Автостат" со ссылкой на российский офис компании. У нас новая Pacifica будет продаваться в 7— или 8-местом исполнении и только в версии Limited Platinum с бензиновым мотором V6 объемом 3,6 л и мощностью 279 л.с. в паре с девятидиапазонным автоматом и передним приводом. Цена от — 3 899 000 рублей.
Что до марки Jeep, то в феврале начнутся продажи рестайлингового Jeep Grand Cherokee 2018 модельного года, в том числе и во внедорожной версии Trailhawk.
Также в феврале стартуют российские продажи нового поколения кроссовера Compass, который займет нишу между компактным Renegade и более крупным Cherokee. У нас Compass будет только с полным приводом и 9-ступенчатым гидомеханическим автоматом ZF. На выбор — 4 комплектации, включая внедорожную версию Trailhawk, которая отличается способностью преодолевать броды глубиной до 48 см и увеличенными углами въезда-съезда. В моторную гамму, по предварительной информации, будут входить бензиновые "атмосферники" мощностью 150 и 184 л.с., а также дизельный двигатель. Цены назовут ближе к старту продаж.
В апреле у российских дилеров появится и "заряженный" Grand Cherokee Trackhawk с компрессорным 6,2-литровым V8 отдачей в 717 л.с и 875 Нм. Работает он в паре с восьмиступенчатой автоматической КПП, доработанной для "переваривания" такой тяги и системой полного привода, которая может в зависимости от режима работы менять соотношение крутящего момента по осям. Внедорожник весом почти 2,5 тонны способен набрать первые 100 км/ч за 3,5 секунды. Цены компания пока не сообщает.
Вместе с Trackhawk в апреле в Россию приедет и новый Jeep Wrangler. У него новая рама, более обтекаемый кузов с увеличенным числом алюминиевых панелей, полностью переделан салон. Сохранена и внедорожная версия Rubicon. Двигатели пока только бензиновые (2 и 3,6 л), но пока неясно, какой из них достанется нашему рынку. В будущем ожидается дизель V6.
В мае к нам также приедет и рестайлинговый Cherokee, рассекреченный в декабре 2017 года. Главное отличие — в более сдержанном дизайне, который стал ответом на шквал критики прежней "инопланетной" внешности.
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