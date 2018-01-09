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Установлен новый рекорд по продолжительности дрифта
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Установлен новый мировой рекорд по продолжительности дрифта 

РИА Новости 9 января 2018
Команда профессиональных гонщиков на BMW M5 обновила мировой рекорд по продолжительности дрифта, сообщается на сайте немецкого автоконцерна. Видео заезда доступно на YouTube.
За рулем полноприводного седана находился пилот Йохан Шварц. Он проехал 374 километра за восемь часов без остановок на дозаправку, несмотря на то, что она разрешена правилами. Для трюка потребовался каскадер, который следовал за автомобилем и заправлял его, высунувшись из окна.
Предыдущий рекорд установили на заднеприводном BMW M5 в 2013 году. Тогда протяженность управляемого заноса составила 230 километров.
Отмечается, что в рамках того же заезда был выполнен синхронный дрифт на двух авто, который также стал самым продолжительным в истории.
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