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Раскрыта опасность прогрева машины зимой
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Эксперт рассказал об опасности разогрева машины зимой 

РИА Новости 10 января 2018
Автоэксперт Джейсон Фенске объяснил, почему не стоит разогревать машину зимой. Своими идеями он поделился на своем YouTube-канале Engineering Explained.
Фенске отмечает, что большинство автомобилей оснащены инжекторной системой подачи топлива, которая помогает безопасно разогреть двигатель с помощью медленной езды. Инжекторная система может справляться с температурами ниже нуля, уверен эксперт. В этом состоит ее отличие от использовавшихся в прошлом веке карбюраторов, которые породили устоявшееся мнение, что автомобилю зимой нужно постоять с включенным двигателем перед стартом.
Кроме того, езда разогревает двигатель сильнее, чем классический разогрев. Фенске утверждает, что опасность прогрева двигателя без движения заключается в том, что сырой бензин может просочиться в машинное масло и ускорить износ двигателя.
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