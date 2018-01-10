Ещё
В России открыт прием заказов на кроссовер Lexus RX L
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России открыт приём заказов на кроссовер Lexus RX L 

LiveCars.Ru 10 января 2018
Официальные российские дилеры японского премиального бренда Lexus начали осуществлять приём заказов на семиместный внедорожник RX L. Вместительный автомобиль доступен в России в модификации RX 350L, по цене от 3 804 000 рублей до 4 537 тысяч рублей.
Напомним, о рублёвых ценах семиместного кросса Lexus RX L стало известно накануне. Сегодня же в компании официально сообщили о старте приёма заказов на автомобиль. Как сообщалось ранее, семиместная модель оказалась на 110 мм длиннее обычной внедорожника.
Если сложить второй и третий ряд кресел, то у модели Lexus RX L образуется ровный пол. Объем багажного отделения увеличится до 1656 литров, что на 30 литров больше, чем у обычного Lexus RX. Электропривод складывания третьего ряда сидений — базовое оснащение, электропривод двери багажного отсека с бесконтактным сенсором доступен во всех версиях, кроме базовой.
Семиместный кроссовер Lexus RX 350L в России представлен в трёх комплектациях Executive (от 3 804 000 рублей), Premium (от 4 057 000 рублей) и Exclusive (от 4 537 000 рублей). В самом доступном исполнении автомобиль получает датчики парковки спереди и сзади, камера заднего вида с динамической разметкой, 18-дюймовые «катки», электропривод боковых зеркал с автоматическим затемнением, светодиодные фары и противотуманки.
В моторном отсеке семиместного кросса Lexus RX 350L расположен 3,5-литровый бензиновый двигатель V6, который генерирует 294 лошадиных силы и 358 Нм крутящего момента. Трансмиссия — 8-диапазонный «автомат». Заявленное ускорение с 0 до 100 км/ч — 8,1 секунды. Максимальная скорость — 200 км/ч.
LiveCars.Ru: последние новости
Стив Маттин рассказал о дизайне внедорожника LADA 4×4 нового поколения Hyundai предложит россиянам «футбольные» Solaris, Elantra, Creta и Tucson Новый Ford Focus Sedan дебютировал на шпионских фото
 Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Volkswagen готовит новый внедорожник
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение