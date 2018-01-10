В России открыт прием заказов на кроссовер Lexus RX L

В России открыт приём заказов на кроссовер Lexus RX L

Официальные российские дилеры японского премиального бренда Lexus начали осуществлять приём заказов на семиместный внедорожник RX L. Вместительный автомобиль доступен в России в модификации RX 350L, по цене от 3 804 000 рублей до 4 537 тысяч рублей.

Напомним, о рублёвых ценах семиместного кросса Lexus RX L стало известно накануне. Сегодня же в компании официально сообщили о старте приёма заказов на автомобиль. Как сообщалось ранее, семиместная модель оказалась на 110 мм длиннее обычной внедорожника.

Если сложить второй и третий ряд кресел, то у модели Lexus RX L образуется ровный пол. Объем багажного отделения увеличится до 1656 литров, что на 30 литров больше, чем у обычного Lexus RX. Электропривод складывания третьего ряда сидений — базовое оснащение, электропривод двери багажного отсека с бесконтактным сенсором доступен во всех версиях, кроме базовой.

Семиместный кроссовер Lexus RX 350L в России представлен в трёх комплектациях Executive (от 3 804 000 рублей), Premium (от 4 057 000 рублей) и Exclusive (от 4 537 000 рублей). В самом доступном исполнении автомобиль получает датчики парковки спереди и сзади, камера заднего вида с динамической разметкой, 18-дюймовые «катки», электропривод боковых зеркал с автоматическим затемнением, светодиодные фары и противотуманки.

В моторном отсеке семиместного кросса Lexus RX 350L расположен 3,5-литровый бензиновый двигатель V6, который генерирует 294 лошадиных силы и 358 Нм крутящего момента. Трансмиссия — 8-диапазонный «автомат». Заявленное ускорение с 0 до 100 км/ч — 8,1 секунды. Максимальная скорость — 200 км/ч.