Псевдокроссовер Picanto X-Line поступил в продажу

Псевдокроссовер KIA Picanto X-Line поступил в продажу

Британские дилеры южнокорейской компании KIA Motors Corporation начали продажи «проходимой» модели KIA Picanto X-Line. Автомобиль доступен в Великобритании по стартовой цене от £12 595, что по текущему обменному курсу валют эквивалентно 968 000 рублей.

Напомним, впервые миниатюрный псевдокроссовер KIA Picanto X-Line был представлен широкой общественности на автосалоне во Франкфурте-на-Майне. От обычной модели он отличается наличием дополнительного пластикового обвеса и увеличенным на 15 мм клиренсом (порядка 156 мм).

За указанную сумму британские клиенты получают модель KIA Picanto X-Line с 1,25-литровым бензиновым двигателем и 5-ступечнатой «механикой». За автоматическую трансмиссию необходимо доплачивать £650. 1,25-литровый четырехцилиндровый двигатель способен развивать 83 лошадиные силы и 122 Нм крутящего момента.

В оснащение новинки входит набор уникальных 16-дюймовых колёсных дисков, внешние дверные ручки, окрашенные в цвет кузова, сдвоенные патрубки выхлопной системы, светодиодные фары, информационно-развлекательная система с 7-дюймовым монитором и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, педали из нержавеющей стали с резиновыми вставками, искусственная кожаная обивка, круиз-контроль, автоматический кондиционер, система аварийного торможения AEB и многое другое.

Ранее стало известно, что в 2018 году корейская марка планирует вывести модель KIA Picanto X-Line и на российский рынок.