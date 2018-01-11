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Псевдокроссовер Picanto X-Line поступил в продажу
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Псевдокроссовер KIA Picanto X-Line поступил в продажу 

LiveCars.Ru 11 января 2018
Британские дилеры южнокорейской компании KIA Motors Corporation начали продажи «проходимой» модели KIA Picanto X-Line. Автомобиль доступен в Великобритании по стартовой цене от £12 595, что по текущему обменному курсу валют эквивалентно 968 000 рублей.
Напомним, впервые миниатюрный псевдокроссовер KIA Picanto X-Line был представлен широкой общественности на автосалоне во Франкфурте-на-Майне. От обычной модели он отличается наличием дополнительного пластикового обвеса и увеличенным на 15 мм клиренсом (порядка 156 мм).
За указанную сумму британские клиенты получают модель KIA Picanto X-Line с 1,25-литровым бензиновым двигателем и 5-ступечнатой «механикой». За автоматическую трансмиссию необходимо доплачивать £650. 1,25-литровый четырехцилиндровый двигатель способен развивать 83 лошадиные силы и 122 Нм крутящего момента.
В оснащение новинки входит набор уникальных 16-дюймовых колёсных дисков, внешние дверные ручки, окрашенные в цвет кузова, сдвоенные патрубки выхлопной системы, светодиодные фары, информационно-развлекательная система с 7-дюймовым монитором и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, педали из нержавеющей стали с резиновыми вставками, искусственная кожаная обивка, круиз-контроль, автоматический кондиционер, система аварийного торможения AEB и многое другое.
Ранее стало известно, что в 2018 году корейская марка планирует вывести модель KIA Picanto X-Line и на российский рынок.
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