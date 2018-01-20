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VW признали крупнейшим автопроизводителем в мире
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Концерн Volkswagen подтвердил звание мирового лидера в 2017 году 

«Автостат Инфо» 20 января 2018
Концерн Volkswagen достиг в 2017 году нового рекорда продаж и подтвердил статус глобального лидера, обогнав в этой гонке Toyota. Немецкий производитель продал в прошлом году 10,74 млн машин, а Toyota реализовала 10,354 млн ед. (+2%).
Около одного миллиона машин продал в декабре 2017 года Volkswagen, показав прирост на 8,5%, и стал в итоге лидером на мировом авторынке. За прошлый год концерн Volkswagen реализовал 10,74 млн автомобилей, улучшив результат продаж 2016 года на 4,3%. Рост показателей продемонстрировали все бренды, входящие в состав концерна.
На марку Volkswagen (легковые автомобили) пришлось 58% мировых продаж немецкого концерна. За прошедший год Volkswagen продал во всем мире около 6,2 млн авто (+4,2%). При этом в Китае марка впервые в своей истории преодолела отметку в 3 млн проданных авто и реализовала 3,17 млн машин (+6%). Продажи машин Volkswagen в США увеличились за год на 5,2% и составили 39 700 ед. Примечательно, что на внутреннем рынке, в Германии, объем реализации автомобилей марки Volkswagen сократился на 4,7%. Подробнее о продажам немецкого конценра в 2017 году в материале «Автостат Инфо».
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