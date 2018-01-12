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«АвтоВАЗ» расширит линейку кросс-версий Lada
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«АвтоВАЗ» расширит линейку кросс-версий Lada 

Daily-Motor 12 января 2018
Вице-президент отдела маркетинга и продаж «АвтоВАЗа» Ян Птачек в рамках своего общения с российскими автомобильными СМИ рассказал о том, что в течение ближайших девяти лет отечественный автогигант выведет на рынок 12 новых моделей, а также 11 обновленных версий нынешних машин.
В своем заявлении господин Птачек также отметил, что «АвтоВАЗ» уделяет большое внимание своей внедорожной линейке, которая в этом году получила нового представителя в лице Lada Vesta SW Cross. Автомобиль отличается от обычного универсала «Веста» наличием увеличенного клиренса, защитных накладок вдоль кузова, а также усиленных бамперов.
По словам вице-президента «АвтоВАЗа», в будущем линейка кросс-версий автомобилей Lada получит свое продолжение и в других моделях, при этом часть из них будет оборудована системой полного привода.
Особое внимание компания собирается уделить своему внедорожнику Lada 4×4 и его новому поколению, поскольку эта модель продолжает пользоваться высокой популярностью.
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