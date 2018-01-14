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Самые ожидаемые электрокары 2018 года
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Самые ожидаемые электрокары 2018 года 

LiveCars.Ru 14 января 2018
Вот и наступил новый 2018 год, который ещё больше приблизил нас к тому будущему, в котором автопилоты станут в порядке вещей, а выхлопные трубы можно будет увидеть в автомобильных музеях да на гоночных трассах.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию список самых ожидаемых электрокаров 2018 года. Причём в наш импровизированный рейтинг вошли не концепты или прототипы, а тем модели с электрической силовой установкой, которые в текущем году должны поступить в продажу.
Исходя из вышесказанного, не удивляйтесь тому факту, что в рейтинге «самые ожидаемые электрокары 2018 года» нет «совершенных новинок», поскольку все эти модели были ранее представлены производителями в качестве концептов или прототипов. Но, в 2018 году они должны поступить в продажу.
Tesla Model 3
Да, некоторые клиенты, которые оформляли заказы на электрокар Tesla Model 3, уже получили свои автомобили. Но именно 2018 года должен стать «настоящим рождением» самого доступного автомобиля с электрической силовой установкой от американской компании Tesla. Причём во второй половине текущего года Tesla Model 3 должен выйти на международный рынок.
Jaguar I-Pace
Приём предварительных заказов на новый электрокар повышенной проходимости британской компании Jaguar стартовал довольно давно. Известно, что в России уже оформлено порядка 300 заявок на Jaguar I-Pace. Ориентировочно, в салонах дилеров экологически чистая новинка появится ближе к осени 2018 года.
Mercedes-Benz EQ
Концепт электрического внедорожника немецкого премиального бренда Mercedes-Benz, который является частью семейства EQ, был официально представлен ранее. Однако есть все шансы на то, что уже в 2018 году мы наконец-то увидим серийную версию прототипа Generation EQ. Модель постарается побороться за покупателя с Tesla Model X и тем же Jaguar I-Pace.
Audi E-Tron Quattro
Впервые концептуальный прототип электрического внедорожника Audi E-Tron Quattro немецкая компания официально представила уже три года назад. Особенностью серийной моделью является то, что она изначально разрабатывалась как электромобиль. То есть, серийная версия концепта Audi E-Tron Quattro претендует на звание «поистине первого серийного электрокара марки».
Fisker EMotion
Стильный, инновационный и мощный электрокар Fisker EMotion уже также официально представлен. Мало того, Хенрик Фискер уже собирает предварительные заказы по депозитам в размере 2000 долларов на новинку, которая пока позиционируется как прототип. При этом известно, что компания планирует начать поставки машин в 2019 году. Однако есть информация о том, что уже в конце 2018 года мы увидим серийную машину.
Faraday Future FF 91
Конечно, в связи с последними информационными сообщениями о финансовых проблемах компании Faraday Future можно предположить, что электрокроссовер Faraday Future FF 91 так и не доберётся до потребителей. Так что мы просто «скрестим пальцы» и будем надеяться, что Цзя Юэтин всё-таки решить свои проблемы и мир получит очень быстрый электромобиль, который готов «заткнуть за пояс» Tesla Model X P100D, как по динамике, так и по запасу хода.
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