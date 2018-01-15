Ещё
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в Сети 

ТК «Звезда» 15 января 2018
От оригинальной версии «копейки» остался один лишь кузов.
Пользователи Интернета опубликовали видеозапись езды автомобиля ВАЗ-2101 с двигателем V8. На кадрах, опубликованных в YouTube, видно, как модернизированная «Копейка» принимает участие в соревнованиях, которые проходят в Восточной Европе.
Как пишет «ТвоеАвто», отечественный автомобиль оснащен восьмицилиндровым двигателем. Портал также сообщает, что от оригинальной версии машины остался лишь кузов.
Ранее сообщалось, что в 2018 году в продаже появятся первые летающие.
ТК «Звезда»: последние новости
«АвтоВАЗ» запустит производство самых дешевых автомобилей на метане Новая Lada 4x4 сохранит черты классической «Нивы» В Тольятти стартовало производство LADA Granta Liftback
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Volkswagen готовит новый внедорожник
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение