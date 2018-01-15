Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в Сети

От оригинальной версии «копейки» остался один лишь кузов.

Пользователи Интернета опубликовали видеозапись езды автомобиля ВАЗ-2101 с двигателем V8. На кадрах, опубликованных в YouTube , видно, как модернизированная «Копейка» принимает участие в соревнованиях, которые проходят в Восточной Европе.

Как пишет «ТвоеАвто», отечественный автомобиль оснащен восьмицилиндровым двигателем. Портал также сообщает, что от оригинальной версии машины остался лишь кузов.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в продаже появятся первые летающие.