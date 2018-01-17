Volkswagen поднял цены на новые автомобили в РФ

Более 20 компаний подняли цены на автомобили в новом году

По сложившейся традиции, повышение цен участники рынка проводят без лишнего шума — в отличие от введения каких-либо скидочных программ. Пожалуй, лишь два бренда объявили о подорожании автомобилей в официальных сообщениях. Концерн BMW сделал это еще накануне каникул — средняя прибавка по модельному ряду составила, со слов генерального директора BMW Group Россия Максимилиана Келльнера , 2,5%. А в понедельник, 15 июня, об увеличении на 4,27% цены на кроссовер CR-V сообщили в представительстве Honda

Были вынуждены признать рост цен в Volkswagen . «Наши цены повышаются меньше темпов инфляции. Цены с 15 января вырастут в среднем до 2%. Цены на некоторые модели останутся без изменений, на одну из моделей рост составит до 2,3%», — заявила RNS директор по продажам марки Volkswagen в России Елена Смигановская. А на АвтоВАЗе рост цен на 2,5% назвали традиционным для начала года — дескать, это не повлияет на потерю конкурентоспособности моделей Lada

В подавляющем большинстве остальных случаев замена прайс-листов обошлась без объявлений и комментариев. Например, в Kia на большинство моделей, включая популярные Rio, подняли цены на 5-10 тысяч, на внедорожник Mohave — на 50 тысяч, а на премиум-седан Quoris — на 100 тысяч. В Renault переоценили все модели, кроме кроссовера Koleos и «каблучка» Dokker, на 10-30 тысяч рублей. Ford Fiesta, EcoSport и Kuga стали дороже на 1-2%. Примерно так же изменились цены на Toyota Land Cruiser Prado, RAV4, Corolla, Prius и Hilux. На 8-20 тысяч прибавили модели Skoda , кроме Yeti.

Этот список, по всей видимости, неполный, поскольку за столь массовым процессом корректировки ценников попросту трудно уследить. Причин подорожания несколько, и главная среди них — вероятный рост так называемого утилизационного сбора. По некоторым данным, он может вырасти в пределах от 0 до 125% — в зависимости от мощности и типа двигателя автомобилей. Определенности в этом вопросе до сих пор нет, что даже вынудило Ассоциацию европейского бизнеса отказаться от традиционного прогноза развития ситуации на рынке в 2018 году. «Без учета повышения сборов был прогноз роста в 2018 году от 5 до 10%, но потом условия поменялись. А когда непонятно из чего исходить, то у нас такая ситуация. Правительство определится — и будут прогнозы», — сказал журналистам глава Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер

"В зависимости от модели и бренда рост цен на новые автомобили в 2018 году составит от 3% до 15%. Значительный рост ожидается на импортируемые автомобили с мощными двигателями, а также на легкий коммерческий транспорт", — отметил Мосеев.